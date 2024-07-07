Лето - время, когда мы проводим все больше времени на солнце, однако пользователи TikTok заметили новую тенденцию - утверждения против использования солнцезащитного крема, пишет Rus.TVNET .

Пребывание на солнце может помочь улучшить ваше настроение, лучше регулировать цикл сна и стимулировать выработку организмом витамина D. В то же время ультрафиолетовое (UV) излучение может повредить клетки кожи. Такое повреждение может быть не только визуально непривлекательным, но и привести к раку кожи. Поэтому, хотя солнечный свет необходим, важно соблюдать надлежащие меры предосторожности. Особенно это актуально, когда UV-индекс достигает трех и более.