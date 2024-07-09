Эксперименты на крысах показали, что смешивание энергетических напитков с алкоголем может вызвать долгосрочные проблемы с когнитивными функциями, что вызывает опасения из-за пристрастия к алкоголю молодежи.
Смешивание алкоголя с энергетическими напитками разрушает мозг именно таким образом
Команда ученых из университетов Кальяри и Катании в Италии провела исследование, в ходе которого молодым крысам-самцам давали алкоголь, энергетический напиток или смесь того и другого. Для оценки когнитивных функций использовались различные стандартные тесты, включая сканирование мозга и поведенческие тесты, которые проводились в течение 53 дней после приема алкоголя.
Тесты показали, что у животных, которые употребляли смешанные напитки, наблюдались необратимые изменения в способности учиться и запоминать, а также изменения в гиппокампе - области мозга, отвечающей за обучение и память.
«Малоизвестно, может ли совместное употребление этих напитков в подростковом возрасте иметь долгосрочные последствия для центральной нервной системы, что поднимает вопрос о рисках этой привычки по мере взросления мозга», - пишут исследователи в своей опубликованной статье.
Конечно, и алкоголь, и энергетические напитки популярны среди молодежи по многим причинам - от ночных вечеринок до поздних занятий – и результаты этого исследования показывают, что эти привычки могут нанести долгосрочный ущерб.
В частности, похоже, что пластичность гиппокампа может быть нарушена, что ухудшает способность мозга адаптироваться и меняться в ответ на новую информацию и требования. Это важная часть нормального функционирования мозга.
Хотя у крыс при употреблении алкоголя и энергетических напитков сначала наблюдалось увеличение некоторых показателей и функций мозга, в том числе увеличение количества белка, способствующего росту нейронов, эти преимущества не сохранялись долго, а со временем и во взрослом возрасте наблюдалось снижение производительности мозга.
«Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что употребление алкоголя и энергетических напитков в подростковом возрасте вызывает адаптивные изменения в гиппокампе на электрофизиологическом и молекулярном уровнях, которые связаны с поведенческими изменениями, обнаруживаемыми уже в подростковом возрасте и сохраняющимися во взрослой жизни», - пишут исследователи.
Эти результаты еще предстоит подтвердить в испытаниях на людях, и, вероятно, существуют различия между полами из-за гормональных взаимодействий, которые они не смогли изучить в данном исследовании.
Однако результаты исследования позволяют предположить, что опасения по поводу влияния энергетических напитков на здоровье вполне оправданы. С алкоголем также связано множество проблем со здоровьем, и очевидно, что смешивать эти два напитка - не самая лучшая идея.
Количество напитков, которые давали молодым крысам, было сопоставимо с чрезмерным потреблением, которое, похоже, растет среди молодежи. Теперь ученые хотят провести дальнейшие исследования, чтобы выяснить, какими могут быть последствия.
«Подводя итог, данные убедительно свидетельствуют о том, что смешивание алкоголя и энергетических напитков в подростковом возрасте может иметь последствия, которые могут быть не просто суммой их совокупных эффектов, но и постоянно влиять на пластичность гиппокампа», - пишут исследователи.
Исследование опубликовано в журнале Neuropharmacology.