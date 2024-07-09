Смешивание алкоголя с энергетическими напитками разрушает мозг именно таким образом

Команда ученых из университетов Кальяри и Катании в Италии провела исследование, в ходе которого молодым крысам-самцам давали алкоголь, энергетический напиток или смесь того и другого. Для оценки когнитивных функций использовались различные стандартные тесты, включая сканирование мозга и поведенческие тесты, которые проводились в течение 53 дней после приема алкоголя.

Тесты показали, что у животных, которые употребляли смешанные напитки, наблюдались необратимые изменения в способности учиться и запоминать, а также изменения в гиппокампе - области мозга, отвечающей за обучение и память.

«Малоизвестно, может ли совместное употребление этих напитков в подростковом возрасте иметь долгосрочные последствия для центральной нервной системы, что поднимает вопрос о рисках этой привычки по мере взросления мозга», - пишут исследователи в своей опубликованной статье.

Конечно, и алкоголь, и энергетические напитки популярны среди молодежи по многим причинам - от ночных вечеринок до поздних занятий – и результаты этого исследования показывают, что эти привычки могут нанести долгосрочный ущерб.

В частности, похоже, что пластичность гиппокампа может быть нарушена, что ухудшает способность мозга адаптироваться и меняться в ответ на новую информацию и требования. Это важная часть нормального функционирования мозга.