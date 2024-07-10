Аптекарь предупреждает: чрезмерное употребление мяса почти всегда приводит к проблемам

Как отмечает провизор аптеки Benu Керли Валге-Ребане, ощущение тяжести в желудке - это и есть самая частая жалоба, с которой люди приходят в аптеку во время летнего сезона шашлыков.

«Ощущение, что еда просто где-то застряла и пищеварение замедлилось. Также очень часто жалуются на изжогу, отрыжку, боль в груди. Желудку трудно переваривать отличную от привычного рациона пищу и это проявляется в вышеописанных жалобах. При этом пациенты также жалуются как на избыток газов, так и на понос и запор. Таким образом, фактически представлен весь каскад проблем с пищеварением», - объясняет Валге-Ребане.

По мнению специалиста, в летний сезон виновника этих проблем не нужно искать где-то далеко - все это, как правило, последствия обильного поедания приготовленных на гриле блюд. «Гриль сам по себе неплох, но люди часто не подходят к этому с разумной умеренностью. Это означает, что многие склонны переусердствовать с мясом, и его очень легко переесть», - говорит она.

Не торопитесь во время еды

В случае с блюдами на гриле аптекарь напоминает всем о золотом правиле: половину тарелки должен составлять салат или овощи, четверть - шашлык, четверть - рис, картофель. «Поэтому неразумно набивать свой живот только мясом. Можно почти с уверенностью сказать, что проблемы с желудком после этого - это лишь вопрос времени», - предупреждает Валге-Ребане.