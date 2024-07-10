В летний сезон частые проблемы с пищеварением не заставляют себя долго ждать - зачастую это результат употребления жареного на гриле мяса. Провизор рассказывает о наиболее распространенных жалобах, с которыми пациенты обращаются к аптекарям, и дает советы по поддержанию нормального функционирования пищеварительной системы.
Специалист предупреждает: за летним столом вас может поджидать мясная угроза
Как отмечает провизор аптеки Benu Керли Валге-Ребане, ощущение тяжести в желудке - это и есть самая частая жалоба, с которой люди обращаются в аптеку во время летнего сезона шашлыков.
«Ощущение, что еда просто где-то застряла и пищеварение замедлилось. Также очень часто жалуются на изжогу, отрыжку, боль в груди. Желудку трудно переваривать отличную от привычного рациона пищу и это проявляется в вышеописанных жалобах. При этом пациенты жалуются на избыток газов, на понос или запор. Таким образом, фактически представлен весь каскад проблем пищеварения», - объясняет Валге-Ребане.
По мнению специалиста, в летний сезон виновника этих бед не нужно искать где-то далеко - все это, как правило, последствия обильного употребления приготовленных на гриле блюд. «Гриль сам по себе неплох, но люди часто употребляют приготовленное на нем мясо неумеренно, а его очень легко переесть», - говорит она.
Не торопитесь во время еды
В случае с блюдами на гриле аптекарь напоминает о золотом правиле: половину тарелки должен составлять салат или овощи, четверть - шашлык, четверть - рис, картофель. «Поэтому неразумно набивать живот только мясом. Можно почти с уверенностью сказать, что проблемы с желудком после этого - лишь вопрос времени», - предупреждает Валге-Ребане.
По словам провизора, не следует есть в спешке - в таком случае человек точно съест еды больше, чем необходимо. «Сигнал о том, что желудок полон, доходит до мозга только через 15-20 минут. Однако за это время мы можем съесть еды больше того объема, который полезен. Пищеварение начинается уже во рту, поэтому тщательно пережевывайте пищу. В то же время правильное пережевывание пищи помогает сбавить темп и предотвратить переедание», - напоминает Валге-Ребане.
«При употреблении пищи, приготовленной на гриле, нельзя забывать о достаточном потреблении жидкости, но не алкоголя, так как в летнюю жару организм теряет много жидкости с потом. Чтобы избежать обезвоживания, необходимо восполнять потерянную жидкость вместе с едой и питьем», - добавляет она.
Движение поддерживает пищеварительные процессы
После плотного обеда стоит отправиться на прогулку или заняться другим активным отдыхом. «Самый худший вариант - наесть полный желудок или, что еще хуже, набить его до отказа - а затем забыться на диване. Движение поддерживает пищеварительные процессы - благодаря ему улучшается кровоснабжение, ускоряется пищеварение, - советует аптекарь. - Мясо переваривается нашим организмом скорее с затруднениями. Чтобы помочь пищеварительной системе, вы всегда можете добавить в мясо горчицу или хрен. Оба поддерживают нормальную пищеварительную деятельность и пищеварительные ферменты».
Переедание вызывает изжогу
Причины развития изжоги могут быть разные, но летом, по словам провизора, самой частой причиной становится переедание. При этом давление в брюшной полости повышается, в результате чего желудочный сок продавливается в пищевод, где начинается изжога.
«Изжога может вызывать у людей различные симптомы. Кто жалуется на неприятный привкус во рту, у кого-то отрыжка. Некоторые люди думают, что возникли проблемы с сердцем, потому что область, где возникают болезненные ощущения, находится рядом с сердцем. Но при этом за разными жалобами стоит одна и та же проблема - изжога. Если проблема затянулась, то к жалобам могут добавиться охриплость, кашель, боль в горле и ощущение кома в горле», - поясняет провизор.
Валге-Рабане отмечает, как правильное питание может помочь предотвратить изжогу. «Стоит употреблять меньшее количество пищи. Можно отказаться от кофе, алкоголя, газированных напитков и острой пищи. Также уместен отказ от жирной пищи. По возможности нужно снизить стресс, потому что изжога тоже может быть спровоцирована стрессом», - перечисляет аптекарь.
Решение проблемы изжоги в домашних условиях
Если изжога уже проявляется, то, как рекомендует провизор, быстрое облегчение в домашних условиях можно получить от небольшого перекуса или питья молока. Это должно принести быстрое, но довольно кратковременное облегчение. Аптекарь рассказывает о том, что в аптеке предлагаются два вида препаратов от изжоги - антациды, нейтрализующие уже вырабатываемую желудочную кислоту, и ингибиторы протонной помпы (ИПП), снижающие выработку желудочной кислоты.
«Если жалобы на изжогу носят эпизодический характер, то в домашней аптечке стоит иметь антациды, которые оказывают быстрое облегчение при кратковременной изжоге. Они превращают желудочную кислоту в соли, воду и углекислый газ. Их можно использовать по мере необходимости. Однако если проблема частая, то стоит пройти курс ИПП, а также обратиться к семейному врачу. Лекарство необходимо принимать согласно инструкции, полученной от врача или аптекаря» - заключает Керли Валге-Ребане.