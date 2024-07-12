По словам главного специалиста отдела инфекционных заболеваний и эпидемиологии Департамента здоровья Марии Викентьевой, в этом году в Эстонии бабезиозом заразились восемь человек, а в одном случае произошло повторное заражение.
В Эстонии регистрируются случаи заражения бабезиозом
В группу риска по бабезиозу входят люди с иммунодефицитом и люди, у которых нет селезенки, а основные симптомы заболевания - анемия, слабость, лихорадка, боли, пишет Rus.ERR.
«В целом именно наличие анемической реакции считается достаточно серьезной, из-за чего и происходят осложнения, но определить бабезию отдельно достаточно сложно, для этого чаще всего делаются анализы и только так определяется бабезия в крови человека», - отметила Викентьева.
Переносчиками распространенных в Европе видов бабезий являются крупный рогатый скот и грызуны, из их крови паразит попадает в тело клеща и оттуда в организм человека.
По словам Викентьевой, заражение людей происходит достаточно редко и бабезиоз больше опасен для жизни собак, поскольку у инфицированной собаки развивается анемия и важную роль играет то, как быстро собаку привезут к ветеринару.