Просмотр спорта приносит пользу здоровью. Причина – довольно необычная

Перевод: Сергей Светлов

К счастью, общий эффект от просмотра спорта должен быть положительным, поскольку исследования показали, что любители спорта чувствуют себя лучше, чем те, кто не следит за ним. Это может быть связано с социальными аспектами просмотра спортивных мероприятий.

Благополучие означает психологическое состояние человека - насколько хорошо он себя чувствует. Люди с высоким уровнем благополучия обычно имеют лучшее физическое здоровье и живут дольше, чем те, у кого благополучие ниже.

Исследование, проведенное исследовательской группой Университета Англии Раскина, использовало данные 7209 взрослых в возрасте от 16 до 85 лет, которые участвовали в исследовании, заказанном правительством Великобритании Taking Part Survey.

Исследование показало, что люди в Великобритании, которые в прошлом году посетили какое-либо спортивное мероприятие вживую, были более удовлетворены своей жизнью, считали, что их жизнь имеет большее значение, и чувствовали себя менее одинокими, чем те, кто не посещал. Эти результаты совпадают с другими исследованиями, которые показали, что люди, которые смотрят спорт хотя бы раз в год, испытывают меньше симптомов депрессии, чем те, кто спортом не интересуется.