Быть спортивным болельщиком - смотреть футбол, Олимпийские игры или поддерживать любимую местную команду - может быть очень захватывающим занятием. При победах эмоции на высоте, при поражениях - на дне, а между ними много напряженных моментов.
Просмотр спорта приносит пользу здоровью. Причина – довольно необычная
Перевод: Сергей Светлов
К счастью, общий эффект от просмотра спорта должен быть положительным, поскольку исследования показали, что любители спорта чувствуют себя лучше, чем те, кто не следит за ним. Это может быть связано с социальными аспектами просмотра спортивных мероприятий.
Благополучие означает психологическое состояние человека - насколько хорошо он себя чувствует. Люди с высоким уровнем благополучия обычно имеют лучшее физическое здоровье и живут дольше, чем те, у кого благополучие ниже.
Исследование, проведенное исследовательской группой Университета Англии Раскина, использовало данные 7209 взрослых в возрасте от 16 до 85 лет, которые участвовали в исследовании, заказанном правительством Великобритании Taking Part Survey.
Исследование показало, что люди в Великобритании, которые в прошлом году посетили какое-либо спортивное мероприятие вживую, были более удовлетворены своей жизнью, считали, что их жизнь имеет большее значение, и чувствовали себя менее одинокими, чем те, кто не посещал. Эти результаты совпадают с другими исследованиями, которые показали, что люди, которые смотрят спорт хотя бы раз в год, испытывают меньше симптомов депрессии, чем те, кто спортом не интересуется.
Если не получается попасть на мероприятие, то просмотр спорта по телевизору или через интернет также может быть полезен для благополучия. Исследования показали, что люди, которые смотрят спорт по телевизору или в интернете, также менее подвержены депрессии по сравнению с теми, кто не смотрит, а симптомы депрессии еще реже встречаются у тех, кто смотрит спорт чаще.
Люди, которые смотрят спорт, с большей вероятностью удовлетворены своей жизнью по сравнению с теми, кто не смотрит, независимо от того, смотрят ли они спорт на стадионе, по телевизору или в интернете.
Все эти выводы являются корреляционными, что означает, что мы не можем быть уверены, какой фактор влияет на другой или могут ли на оба влиять какие-то другие факторы (например, богатство или количество друзей). Однако теория социальной идентичности и исследования с использованием мозговой визуализации указывают на то, что просмотр спорта может быть первичным фактором, повышающим благополучие, а не следствием других факторов.
Социальная идентичность и преимущества просмотра спорта
Положительное влияние просмотра спорта, вероятно, связано с социальной идентичностью. Мы стремимся к принадлежности, создавая для себя группы: сообщества, с которыми у нас есть что-то общее. Эти сообщества становятся частью нашей идентичности, и через них мы находим социальную и эмоциональную поддержку.
Одним из примеров формирования группы принадлежности является сообщество, которое мы делим с людьми, поддерживающими те же спортивные команды, что и мы. Исследования показали, что люди, которые сильно идентифицируют себя со спортивной командой, с большей вероятностью чувствуют эмоциональную поддержку от других фанатов, что повышает удовлетворенность жизнью.
Через нашу общую социальную идентичность мы также разделяем социальные и эмоциональные преимущества успехов нашей группы. Исследователи из бельгийского Лёвенского университета назвали это явление «купанием в отраженной славе».
Однако, когда наша команда проигрывает, мы склонны дистанцироваться от нее, чтобы защитить себя от негативных социальных и психологических последствий: «избегание отраженной неудачи».
Социальные процессы, связывающие просмотр спорта и благополучие, подтверждаются также японским исследованием, которое использовало визуализацию мозга. Было установлено, что области мозга, связанные с психологическими наградами (чувством удовлетворения), были более активны, когда участники смотрели популярный вид спорта, такой как бейсбол, по сравнению с менее популярным видом спорта, таким как гольф.
Таким образом, социальные преимущества просмотра спорта не обязательно ограничиваются только посещением стадиона с друзьями и семьей. Мы можем наслаждаться чувством принадлежности, которое предоставляют наши любимые спортсмены, будь то на стадионе или дома, и, следовательно, получать психологические выгоды.
Поддерживая свою команду дома или на стадионе, мы можем наслаждаться взлетами и падениями, будучи спортивными болельщиками, зная, что это полезно для нас, пока мы разделяем этот опыт с другими.
Источник: The Conversation