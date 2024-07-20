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Здоровье

В Финляндии обнаружили редкого комара: он распространяет не поддающийся лечению вирус

rus.postimees.ee
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Фото: Pixabay

Комар, распространяющий вирус Западного Нила, был замечен этим летом в городе Лиекса в Северной Карелии, пишет Yle.

Особенностью комара вида Culex modestus является его способность распространять вирус Западного Нила, который поражает как людей, так и животных. Этот вирус, который лечения от которого не существует, стал причиной многих смертей по всему миру. 

Однако доцент вирусологии Хельсинкского университета Эсси Корхонен поспешила успокоить общественность – в Финляндии вирус Западного Нила пока не обнаружен. Для его распространения потребуются постоянные теплые погодные условия.

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