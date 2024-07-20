Уже седьмой человек вылечился от ВИЧ

Перевод: Сергей Светлов

Эта болезненная и рискованная процедура предназначена для людей, у которых одновременно ВИЧ и агрессивный лейкоз, поэтому она не подходит почти 40 миллионам человек, живущих с этим смертельным вирусом.

Немца, пожелавшего остаться анонимным, назвали «очередным берлинским пациентом».

Первый берлинский пациент, Тимоти Рэй Браун, был первым человеком, которого объявили излеченным от ВИЧ в 2008 году. Браун умер от рака в 2020 году.

Еще один человек из Берлина, достигший длительной ремиссии ВИЧ, был объявлен перед предстоящей 25-й международной конференцией по СПИДу в Мюнхене.

Согласно исследованию, мужчине впервые диагностировали ВИЧ в 2009 году.

В 2015 году ему провели пересадку костного мозга из-за лейкемии. Процедура, имеющая десятипроцентный риск смертности, заменяет иммунную систему человека.

Затем в конце 2018 года он прекратил принимать антиретровирусные препараты для снижения ВИЧ.

«Почти шесть лет спустя кажется, что он свободен как от ВИЧ, так и от рака», - заявили исследователи-медики.

Кристиан Геблер, врач-исследователь из университетской больницы Шарите в Берлине, который лечит пациента, сказал AFP, что команда не может быть абсолютно уверена в полном устранении последних следов вируса.

«Однако случай пациента убедительно указывает на излечение от ВИЧ, - добавил Геблер. - Он чувствует себя хорошо и с энтузиазмом готов внести свой вклад в наши исследования».

Надежда для более широкого лечения