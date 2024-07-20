В прошлом четверг врачи сообщили, что 60-летний немец, вероятно, стал седьмым человеком в мире, успешно вылечившимся от ВИЧ с помощью пересадки стволовых клеток. Однако этот метод подходит не всем - читайте далее, в чем причина.
Уже седьмой человек вылечился от ВИЧ
Перевод: Сергей Светлов
Эта болезненная и рискованная процедура предназначена для людей, у которых одновременно ВИЧ и агрессивный лейкоз, поэтому она не подходит почти 40 миллионам человек, живущих с этим смертельным вирусом.
Немца, пожелавшего остаться анонимным, назвали «очередным берлинским пациентом».
Первый берлинский пациент, Тимоти Рэй Браун, был первым человеком, которого объявили излеченным от ВИЧ в 2008 году. Браун умер от рака в 2020 году.
Еще один человек из Берлина, достигший длительной ремиссии ВИЧ, был объявлен перед предстоящей 25-й международной конференцией по СПИДу в Мюнхене.
Согласно исследованию, мужчине впервые диагностировали ВИЧ в 2009 году.
В 2015 году ему провели пересадку костного мозга из-за лейкемии. Процедура, имеющая десятипроцентный риск смертности, заменяет иммунную систему человека.
Затем в конце 2018 года он прекратил принимать антиретровирусные препараты для снижения ВИЧ.
«Почти шесть лет спустя кажется, что он свободен как от ВИЧ, так и от рака», - заявили исследователи-медики.
Кристиан Геблер, врач-исследователь из университетской больницы Шарите в Берлине, который лечит пациента, сказал AFP, что команда не может быть абсолютно уверена в полном устранении последних следов вируса.
«Однако случай пациента убедительно указывает на излечение от ВИЧ, - добавил Геблер. - Он чувствует себя хорошо и с энтузиазмом готов внести свой вклад в наши исследования».
Надежда для более широкого лечения
Президент Международного общества по борьбе со СПИДом Шэрон Левин сказала, что ученые сомневаются в использовании термина «излечение», поскольку неясно, как долго нужно наблюдать за такими случаями.
«Но более пяти лет ремиссии означают, что человек объявляется выздоровевшим», - сказала она на пресс-конференции. Она отметила важное различие между случаем этого человека и другими пациентами с длительной ремиссией ВИЧ.
Все другие пациенты, кроме одного, получали стволовые клетки от доноров с редкой мутацией, из-за которой их ген CCR5 был частично отсутствующим, что препятствовало проникновению ВИЧ в клетки их тела.
«Эти доноры унаследовали две копии мутировавшего гена CCR5 - по одной от каждого родителя, что делало их фактически невосприимчивыми к ВИЧ», - объяснила Левин.
Однако новый берлинский пациент стал первым, кто получил стволовые клетки от донора с только одной копией мутировавшего гена.
Примерно у 15 процентов людей европейского происхождения есть одна мутировавшая копия, по сравнению с одним процентом, у которых есть обе.
Ученые надеются, что последний успех означает, что в будущем число потенциальных доноров будет значительно больше.
«Новый случай также обнадеживает в поиске такого лечения ВИЧ, которое будет работать для всех пациентов», - сказала Левин.
«Это указывает на то, что для эффективности генной терапии не обязательно удалять все части CCR5», - добавила она.
Женевский пациент, случай которого был объявлен на прошлогодней конференции по СПИДу, является еще одним исключением среди семи случаев. Он получил трансплантацию от донора без мутаций CCR5, но все же достиг длительной ремиссии.
«Это показало, что эффективность процедуры не зависела только от гена CCR5», - сказала Левин.
Источник: ScienceAlert