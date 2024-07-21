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Здоровье

Как солнечный свет влияет на снижение симптомов депрессии?

PM Tervis
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Исследование ученых из Женской больницы имени Бригама, связанной с Гарвардским университетом, показало, что время, проведенное на солнце, может улучшить настроение, так как солнечный свет положительно влияет на качество сна.

В исследовании приняли участие более 6600 человек, и результаты показали, что те, кто находился под воздействием яркого света больше времени, спали более регулярно, а регулярный сон был связан с меньшим количеством депрессивных симптомов и меньшим риском как легкой, так и тяжелой депрессии. Результаты были опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Соавтор исследования Сьюзан Редлайн, профессор медицины сна Гарвардской медицинской школы и старший врач Центра сна больницы Бригама, подчеркнула, что регулярный сон имеет значительное влияние на здоровье.

Руководитель исследования Даниэль А. Уоллес отметила, что большее количество времени на ярком свете было связано с уменьшением симптомов депрессии, причем регулярный сон частично объяснял эту связь.

Более высокий уровень витамина D также был связан с тем, что человек проводил больше времени на солнце, и более регулярным сном, но не с уменьшением симптомов депрессии.

Авторы подчеркнули, что результаты не доказывают причинно-следственную связь. Например, симптомы депрессии могут влиять на то, сколько времени человек проводит на улице при естественном свете.

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