Как солнечный свет влияет на снижение симптомов депрессии?

В исследовании приняли участие более 6600 человек, и результаты показали, что те, кто находился под воздействием яркого света больше времени, спали более регулярно, а регулярный сон был связан с меньшим количеством депрессивных симптомов и меньшим риском как легкой, так и тяжелой депрессии. Результаты были опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Соавтор исследования Сьюзан Редлайн, профессор медицины сна Гарвардской медицинской школы и старший врач Центра сна больницы Бригама, подчеркнула, что регулярный сон имеет значительное влияние на здоровье.

Руководитель исследования Даниэль А. Уоллес отметила, что большее количество времени на ярком свете было связано с уменьшением симптомов депрессии, причем регулярный сон частично объяснял эту связь.

Более высокий уровень витамина D также был связан с тем, что человек проводил больше времени на солнце, и более регулярным сном, но не с уменьшением симптомов депрессии.

Авторы подчеркнули, что результаты не доказывают причинно-следственную связь. Например, симптомы депрессии могут влиять на то, сколько времени человек проводит на улице при естественном свете.