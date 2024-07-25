В результате лечения бесплодия ежегодно рождается шесть процентов детей

Перевод - Диана Харламова

По данным Департамента лекарственных средств, в 2023 году в Эстонии было проведено 3422 цикла лечения бесплодия, что почти на четыре процента больше, чем годом ранее. Почти 40% циклов лечения бесплодия было проведено для людей в возрасте 34 лет и моложе. Наиболее часто используемыми методами лечения бесплодия являются перенос замороженных эмбрионов (FET) и интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида (ICSI) - на них приходится 53% и 30% всех циклов лечения бесплодия соответственно.

В ходе ЭКО можно переносить от одного до трех эмбрионов одновременно. В 2023 году было проведено 2 626 процедур переноса одного, 433 двойных и шесть тройных эмбрионов или зигот. Количество процедур переноса одного эмбриона или зиготы увеличилось за год на 13%, в то время как количество процедур переноса двойного и тройного эмбриона или зиготы сократилось на 26% и 71% соответственно.

Застрахованным лицам в возрасте до 40 лет включительно Больничная касса оплачивает основную часть расходов на процедуры искусственного оплодотворения и медикаменты. По данным Больничной кассы, общая сумма медицинских счетов за услуги по лечению бесплодия в 2023 году составила почти 3,6 млн евро.

В 2022 году в результате искусственного оплодотворения было выявлено 1 052 клинические беременности - 21% из них были проведены с использованием донорских гамет, а 79% - с использованием партнерского донорства, то есть гамет супругов или партнеров. Результат за 2023 год будет известен через год.

Данные по ЭКО доступны в базе данных Института развития здоровья (таблицы KV10-KV14), а интерактивный график можно посмотреть здесь.