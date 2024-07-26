То, как мы едим, влияет на то, что мы помним: обнаружена связь между микробиомом кишечника и когнитивными способностями

В исследовании использовался метод двойного слепого эксперимента, при котором ни участники, ни исследователи не знали, кто получает активное вещество, а кто плацебо, чтобы исключить предвзятость. В этом конкретном эксперименте использовались два типа недорогих растительных пребиотических волокон - инулин и фруктоолигосахариды (ФОС) - для стимуляции полезных кишечных бактерий. Исследователи из Королевского колледжа Лондона отобрали 36 пар близнецов. Одному близнецу из каждой пары давали пребиотики, а другому - плацебо, сообщает Science Alert.

Через три месяца близнецы, принимавшие инулин или ФОС, показали лучшие результаты в когнитивных тестах. Пребиотики также вызвали изменения в составе кишечных бактерий, например, увеличение количества Bifidobacterium.

Ученые обнаружили, что Bifidobacterium может способствовать снижению когнитивных нарушений, улучшая память и внимание, регулируя связи между кишечником и мозгом.

Предыдущие исследования также показали, что добавки с высоким содержанием клетчатки могут улучшать когнитивные функции как у мышей, так и у людей.

В исследовании участвовали преимущественно женщины, поэтому результаты могут не полностью соответствовать ситуации у мужчин. Поскольку у женщин выше риск развития болезни Альцгеймера, это поддерживает идею о том, что когнитивный спад связан не только с заболеваниями мозга, но и с другими факторами.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.