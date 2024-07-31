Специалисты бьют тревогу: в Эстонии более чем у половины детей встречается кариес

Поэтому важно следить за тем, чтобы вместо сладких напитков дети пили воду, вместо сладостей – полезные продукты, а между приемами пищи важно делать хотя бы трехчасовой перерыв.

Учитывая частоту случаев диагностики зубного налета, гигиена полости рта у многих детей, независимо от возраста, оставляет желать лучшего. По данным Кассы здоровья, у 75% детей в возрасте до 4 лет, посетивших стоматолога в первом полугодии, был кариес, а у 19% − зубной налет.

«Хроническое воспаление десен было обнаружено во рту даже 4-летних детей, в этом возрасте родители должны еще сами чистить зубы своего ребенка. Родители должны сами чистить детям зубы и проверять качество очистки хотя бы до тех пор, пока ребенок не пойдет в школу», − пояснила врач.

Чтобы обеспечить детям лучшее здоровье полости рта, родители должны взять на себя ответственность за формирование здоровых привычек и личным примером поощрять детей должным образом заботиться о состоянии полости своего рта.

«Обязательно следует избегать ситуации, когда ребенок впервые приходит к стоматологу только тогда, когда в зубе уже появилась дырка или зуб болит. Хорошо, если ребенок сможет в первый раз посетить зубного врача уже в возрасте до 3 лет, когда во рту прорезались все молочные зубы. Важно отводить ребенка к стоматологу хотя бы раз в год», − сказала Зейго.

Она добавила, что если в этом году ребенок еще не был у зубного врача, то важно не забыть записать его на прием в начале нового учебного года. Лечение зубов у договорных партнеров Кассы здоровья проводится бесплатно для всех лиц в возрасте до 19 лет и список договорных партнеров по стоматологической помощи детям можно найти на сайте Кассы здоровья.

Чтобы сохранить здоровье полости рта, мы все должны следовать простым правилам: чистить зубы два раза в день по две минуты подряд, чистить межзубные промежутки, для утоления жажды пить воду, делать трехчасовой перерыв между приемами пищи, придерживайтесь разнообразной и здоровой диеты и посещать стоматолога по крайней мере один раз в год.

В качестве пилотного проекта в этом году Касса здоровья также запустила профилактические услуги «мобильной стоматологии», которые оказываются в специальных стоматологических автобусах.

При поддержке данных услуг Касса здоровья надеется увеличить количество посещений зубных врачей для детей в тех регионах, где до сих пор было меньше визитов.