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Здоровье

Специалисты бьют тревогу: в Эстонии более чем у половины детей встречается кариес

rus.postimees.ee
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Кариес.
Кариес. Фото: Marek Vink

В первой половине 2024 года стоматолога посетило более 120 500 детей, т.е. почти 44% всех детей в возрасте до 19 лет, поддержание здоровья полости рта которых было профинансировано Кассой здоровья на общую сумму около 31 миллиона евро.

Самыми прилежными посетителями зубных врачей были жители уезда Сааремаа, где почти половина всех детей успели посетить зубных врачей уже в первом полугодии. В Вырумаа, Тартумаа, Пярнумаа и Харьюмаа зубных врачей посетило более 45% детей. Реже всего в первом полугодии стоматологов посещали дети из Ярвамаа, Ляэне-Вирумаа и Рапламаа. Чаще всего стоматологов посещали дети 7−8лет, реже всего – дети в возрасте 13−15 лет.

Доверенный врач Кассы здоровья Тийа Зейго рассказала, что сравнивая данные первых двух кварталов последних трех лет, можно заметить постоянный рост числа детей, обращающихся за стоматологической помощью, и рост потребления стоматологических услуг, но, к сожалению, все чаще зубным врачам приходится бороться с последствиями заболеваний, потому что дети приходят к ним слишком поздно. В первом полугодии 2024 года у 59% детей, обратившихся к стоматологу, был диагностирован кариес зубов, у 29% − зубной налет.

Важно помнить, что для сохранения здоровья зубов недостаточно одного лишь поддержания хорошей гигиены полости рта. Одним из факторов, влияющих на распространение слишком раннего кариеса зубов, является нездоровое питание – фастфуд, сладости и напитки с сахаром, а также постоянные перекусы.

«Родители не умеют или не хотят правильно оценивать чрезмерное содержание подсластителей, скрывающихся в готовых продуктах и ​​напитках, и их опасность для здоровья ребенка. Они слишком легко соглашаются с просьбами детей по питанию и выбирают более удобные решения ради спокойствия дома, не задумываясь о вреде для здоровья ребенка», − заявила Зейго.

Поэтому важно следить за тем, чтобы вместо сладких напитков дети пили воду, вместо сладостей – полезные продукты, а между приемами пищи важно делать хотя бы трехчасовой перерыв.

Учитывая частоту случаев диагностики зубного налета, гигиена полости рта у многих детей, независимо от возраста, оставляет желать лучшего. По данным Кассы здоровья, у 75% детей в возрасте до 4 лет, посетивших стоматолога в первом полугодии, был кариес, а у 19% − зубной налет.

«Хроническое воспаление десен было обнаружено во рту даже 4-летних детей, в этом возрасте родители должны еще сами чистить зубы своего ребенка. Родители должны сами чистить детям зубы и проверять качество очистки хотя бы до тех пор, пока ребенок не пойдет в школу», − пояснила врач.

Чтобы обеспечить детям лучшее здоровье полости рта, родители должны взять на себя ответственность за формирование здоровых привычек и личным примером поощрять детей должным образом заботиться о состоянии полости своего рта.

«Обязательно следует избегать ситуации, когда ребенок впервые приходит к стоматологу только тогда, когда в зубе уже появилась дырка или зуб болит. Хорошо, если ребенок сможет в первый раз посетить зубного врача уже в возрасте до 3 лет, когда во рту прорезались все молочные зубы. Важно отводить ребенка к стоматологу хотя бы раз в год», − сказала Зейго.

Она добавила, что если в этом году ребенок еще не был у зубного врача, то важно не забыть записать его на прием в начале нового учебного года. Лечение зубов у договорных партнеров Кассы здоровья проводится бесплатно для всех лиц в возрасте до 19 лет и список договорных партнеров по стоматологической помощи детям можно найти на сайте Кассы здоровья.

Чтобы сохранить здоровье полости рта, мы все должны следовать простым правилам: чистить зубы два раза в день по две минуты подряд, чистить межзубные промежутки, для утоления жажды пить воду, делать трехчасовой перерыв между приемами пищи, придерживайтесь разнообразной и здоровой диеты и посещать стоматолога по крайней мере один раз в год.

В качестве пилотного проекта в этом году Касса здоровья также запустила профилактические услуги «мобильной стоматологии», которые оказываются в специальных стоматологических автобусах.

При поддержке данных услуг Касса здоровья надеется увеличить количество посещений зубных врачей для детей в тех регионах, где до сих пор было меньше визитов.

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