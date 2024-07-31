Лето приносит с собой теплую погоду, а солнце так и манит окунуться в воду. Но при этом сочетание влажности и ветра могут способствовать появлению герпеса. Любой, кто переносил это заболевание, знает, что это крайне неприятно и болезненно. Аптекарь делится советами, как предотвратить эту проблему и что необходимо предпринять, если герпес все же настиг вас.
Сильная иммунная система предотвращает заболевание герпесом
Герпес представляет собой инфекционное заболевание, вызываемое вирусом простого герпеса - Herpes simplex. «Существует несколько штаммов вируса герпеса. Герпес на губах и генитальный герпес вызываются различными типами вирусов. Если смотреть на численное выражение, то установлено, что носителями вируса простого герпеса является более 90% людей», - объясняет провизор аптеки Benu Астрид Оолберг.
Вирусом заражаются при тесном контакте с кожей и слизистыми оболочками. Если вирус попадает в кровь человека, он остается там на всю жизнь. «Если у кого-то ослаблена иммунная система или стрессовый период в жизни, если человек простудился - во всех этих ситуациях вирус может активизироваться», - говорит Оолберг.
«Лето также создает условия, благоприятствующие возникновению герпеса - будь то интенсивное солнце, купание в холодной воде или пребывание на сквозняке», - добавляет она. Все это означает, что вирус в организме может длительное время находиться в покое и проявлять себя только при подходящих для него условиях.
Герпес проявляется в виде пузырчатой сыпи на слизистой рта и носа, а также на губах или лице. «Сначала кожа воспаляется, краснеет и чешется, позже появляются волдыри, наполненные жидкостью. Кроме того, все это может сопровождаться общим недомоганием и даже небольшим повышением температуры, - описывает первичные симптомы герпеса Оолберг. - Прыщи начинают лопаться, образовавшиеся язвочки покрываются корочками. Восстановление может занять неделю или даже две».
Герпес нужно брать под контроль уже при первых симптомах
Для лечения герпеса доступны различные мази и гели, содержащие соответствующие действующие вещества. «Важно действовать сразу при появлении симптомов, поскольку вирус очень заразен», - подчеркивает Оолберг.
«Раннее лечение на начальной стадии помогает предотвратить распространение вируса и появление новых высыпаний на коже, снимает боль и дискомфорт. Кроме того герпес, как правило, выглядит довольно неприглядно, поэтому люди стараются избавиться от него максимально быстро, - отмечает аптекарь и добавляет, что в аптеке также можно купить специальные пластыри от герпеса, которыми закрывают волдыри и ускоряют их заживление. - Кроме того, существуют противовирусные таблетки, которые подавляют вирус герпеса в организме и снижают частоту его обострений».
Как и при любой другой проблеме со здоровьем, и при герпесе очень важно следовать инструкции по применению лекарств, потому что продолжительность курса лечения определена не просто так.
«Мазь против вируса герпеса необходимо наносить как на волдырь, так и на окружающую его кожную поверхность четыре-пять раз в день. При правильном использовании препарата можно держать образование волдыря под контролем и предотвратить распространение вируса на другие участки кожи», - подчеркивает провизор и рекомендует обязательно обращаться в аптеку за консультацией по применению препарата.
Если симптомы герпеса не смягчаются или возникают осложнения, следует обратиться к врачу, который при необходимости назначит более сильные противовирусные препараты или рассмотрит другие варианты лечения.
Ключевой фактор - укрепление иммунной системы
Люди, которые повторно заражаются вирусом, обычно уже знают, что может спровоцировать вспышки вируса. «Легко говорить о том как важно избегать возбудителей заболевания, но в реальной жизни это сделать не так просто», - отмечает Оолберг.
Триггерами болезни могут быть стресс, неправильное питание и недостаток сна. «Поэтому важно поддерживать и здоровье тела, и душевное здоровье, необходимо избегать чрезмерного стресса и обеспечивать себе достаточный отдых. Также советую употреблять необходимое количество витаминов, и особенно фруктов и овощей, содержащих витамин С», - делится рекомендациями аптекарь. Сбалансированный режим отдыха и работы, а также регулярное пребывание на свежем воздухе тоже ощутимо помогают бороться с вирусом.