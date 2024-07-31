Сильная иммунная система предотвращает заболевание герпесом

Для лечения герпеса доступны различные мази и гели, содержащие соответствующие действующие вещества. «Важно действовать сразу при появлении симптомов, поскольку вирус очень заразен», - подчеркивает Оолберг.

«Раннее лечение на начальной стадии помогает предотвратить распространение вируса и появление новых высыпаний на коже, снимает боль и дискомфорт. Кроме того герпес, как правило, выглядит довольно неприглядно, поэтому люди стараются избавиться от него максимально быстро, - отмечает аптекарь и добавляет, что в аптеке также можно купить специальные пластыри от герпеса, которыми закрывают волдыри и ускоряют их заживление. - Кроме того, существуют противовирусные таблетки, которые подавляют вирус герпеса в организме и снижают частоту его обострений».

Как и при любой другой проблеме со здоровьем, и при герпесе очень важно следовать инструкции по применению лекарств, потому что продолжительность курса лечения определена не просто так.

«Мазь против вируса герпеса необходимо наносить как на волдырь, так и на окружающую его кожную поверхность четыре-пять раз в день. При правильном использовании препарата можно держать образование волдыря под контролем и предотвратить распространение вируса на другие участки кожи», - подчеркивает провизор и рекомендует обязательно обращаться в аптеку за консультацией по применению препарата.

Если симптомы герпеса не смягчаются или возникают осложнения, следует обратиться к врачу, который при необходимости назначит более сильные противовирусные препараты или рассмотрит другие варианты лечения.

Ключевой фактор - укрепление иммунной системы

Люди, которые повторно заражаются вирусом, обычно уже знают, что может спровоцировать вспышки вируса. «Легко говорить о том как важно избегать возбудителей заболевания, но в реальной жизни это сделать не так просто», - отмечает Оолберг.

Триггерами болезни могут быть стресс, неправильное питание и недостаток сна. «Поэтому важно поддерживать и здоровье тела, и душевное здоровье, необходимо избегать чрезмерного стресса и обеспечивать себе достаточный отдых. Также советую употреблять необходимое количество витаминов, и особенно фруктов и овощей, содержащих витамин С», - делится рекомендациями аптекарь. Сбалансированный режим отдыха и работы, а также регулярное пребывание на свежем воздухе тоже ощутимо помогают бороться с вирусом.