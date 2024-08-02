Чума мелких жвачных животных как особо опасная болезнь животных распространяется в Греции и Румынии, поэтому при поездках в эти страны следует избегать контактов с мелкими жвачными животными.
По словам Анне-Ли Веэтамм, старшего специалиста отдела здоровья и благополучия животных Сельскохозяйственного и продовольственного департамента, чума быстро распространяется в Южной Европе.
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