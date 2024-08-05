Полезно знать: в каких случаях можно делить таблетку на части?

Прежде чем разделить таблетку пополам, не забудьте проверить, допустимо ли это. На меньшие дозы таблетки можно делить лишь в том случае, если на таблетке есть четко различимая линия (линии) деления и в листовке указано: «Таблетку можно делить на равные дозы».

Иногда на таблетке есть линия деления, которая предназначена лишь для облегчения процесса проглатывания. Таблетки, на которых отсутствует какая-либо линия, определенно не следует делить на части.

Пояснения о назначении разделения таблетки и линии деления вы можете найти в пункте 6 листка-вкладыша.

Если врач назначил лекарство и сказал делить ее пополам, однако линия деления на ней отсутствует, следует связаться с врачом и найти подходящую альтернативу.