Полезно знать: в каких случаях можно делить таблетку на части?
Прежде чем разделить таблетку пополам, не забудьте проверить, допустимо ли это. На меньшие дозы таблетки можно делить лишь в том случае, если на таблетке есть четко различимая линия (линии) деления и в листовке указано: «Таблетку можно делить на равные дозы».
Иногда на таблетке есть линия деления, которая предназначена лишь для облегчения процесса проглатывания. Таблетки, на которых отсутствует какая-либо линия, определенно не следует делить на части.
Пояснения о назначении разделения таблетки и линии деления вы можете найти в пункте 6 листка-вкладыша.
Если врач назначил лекарство и сказал делить ее пополам, однако линия деления на ней отсутствует, следует связаться с врачом и найти подходящую альтернативу.
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