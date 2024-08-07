Главный специалист отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Евгения Эпштейн объясняет, почему летом увеличивается риск кишечных инфекций и какие основные ошибки допускают люди.
Летом жители Эстонии намного чаще подхватывают кишечные инфекции: почему и как это предотвратить?
Перевод: Анита Авакова
«Наиболее распространенными причинами бактериальных кишечных инфекций являются кампилобактер, сальмонелла, шигелла, иерсиния и кишечная палочка. Эти инфекции сопровождаются довольно неприятными симптомами, такими как боль в животе, диарея, тошнота, рвота и повышенная температура», - объясняет Эпштейн.
Эпштейн подчеркивает, что основная причина роста числа кишечных инфекций в летний период связана с изменениями в поведении людей. Барбекю и еда на открытом воздухе, пикники - все это повышает риск нарушения гигиены пищевых продуктов и правил безопасного приготовления. Какие основные ошибки допускают люди и как снизить риски?
1. Хранение продуктов при неправильной температуре
Бактерии быстро размножаются в теплой среде. Летом продукты часто оставляют на солнце или даже в машине. Совет: сумка-холодильник поможет сохранить температуру продуктов от +2 до +8 градусов, что значительно снижает риск заражения кишечными инфекциями.
2. Недостаточно частое мытье рук
Очень важно мыть руки перед приготовлением и употреблением пищи, особенно на открытом воздухе. Совет: если вы отправляетесь на пикник или в любое другое место, где нет возможности помыть руки, возьмите с собой антисептик.
3. Перекрестное заражение продуктов питания
Часто при обработке сырой и готовой к употреблению пищи используется одна и та же посуда, что может привести к переносу бактерий с пищи, нуждающейся в термической обработке, на пищу, не нуждающуюся в ней. Совет: отправляясь на пикник или на природу, возьмите с собой две разделочные доски и два ножа - для сырой пищи и уже готовой еды. Не нарезайте сырое мясо и салат на одной разделочной доске и одним и тем же ножом, а для сырого мяса и готового мяса используйте разные тарелки.
4. Недожаренное мясо
В недожаренном мясе, а также в мясе, приготовленном на гриле, могут быть опасные бактерии. Совет: для проверки внутренней температуры мяса можно использовать термометр для мяса.
5. Употребление просроченных продуктов питания
Важно следить за сроком годности продуктов и избегать употребления в пищу продуктов, которые плохо выглядят. Рекомендация: перед поездкой на пикник проверяйте срок годности продуктов. Не оставляйте скоропортящиеся продукты (например, салаты с майонезом) на солнце.
Эпштейн также обращает внимание на опасности, связанные с путешествиями:
«Статистика инфекционных заболеваний в Эстонии показывает, что если в 2023 году 43% случаев шигеллеза и 13% случаев сальмонеллеза были связаны с путешествиями, то в этом году во время путешествий заразились ещё больше: целых 75% случаев заражения шигеллезом и 21% случаев заражения сальмонеллезом произошли во время путешествий. Во время путешествий я рекомендую пить бутилированную воду, избегать уличной еды и немытых фруктов, а также отказываться от льда в напитках. При чистке зубов лучше всего использовать бутилированную воду».