Летом жители Эстонии намного чаще подхватывают кишечные инфекции: почему и как это предотвратить?

Перевод: Анита Авакова

«Наиболее распространенными причинами бактериальных кишечных инфекций являются кампилобактер, сальмонелла, шигелла, иерсиния и кишечная палочка. Эти инфекции сопровождаются довольно неприятными симптомами, такими как боль в животе, диарея, тошнота, рвота и повышенная температура», - объясняет Эпштейн.

Эпштейн подчеркивает, что основная причина роста числа кишечных инфекций в летний период связана с изменениями в поведении людей. Барбекю и еда на открытом воздухе, пикники - все это повышает риск нарушения гигиены пищевых продуктов и правил безопасного приготовления. Какие основные ошибки допускают люди и как снизить риски?

1. Хранение продуктов при неправильной температуре

Бактерии быстро размножаются в теплой среде. Летом продукты часто оставляют на солнце или даже в машине. Совет: сумка-холодильник поможет сохранить температуру продуктов от +2 до +8 градусов, что значительно снижает риск заражения кишечными инфекциями.

2. Недостаточно частое мытье рук

Очень важно мыть руки перед приготовлением и употреблением пищи, особенно на открытом воздухе. Совет: если вы отправляетесь на пикник или в любое другое место, где нет возможности помыть руки, возьмите с собой антисептик.

3. Перекрестное заражение продуктов питания