«Обычный аспирин может помочь снизить риск развития колоректального рака у тех, кто имеет более высокие факторы риска, связанные с образом жизни», - говорится в исследовании, проведенном под руководством ученых из Массачусетской больницы общего профиля.
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Регулярное употребление аспирина может помочь предотвратить именно этот вид рака
Исследование, опубликованное в журнале JAMA Oncology 503, может способствовать более индивидуальному использованию аспирина в профилактических службах.
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