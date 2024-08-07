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Регулярное употребление аспирина может помочь предотвратить именно этот вид рака

rus.postimees.ee
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Фото: JENS KALAENE

«Обычный аспирин может помочь снизить риск развития колоректального рака у тех, кто имеет более высокие факторы риска, связанные с образом жизни», - говорится в исследовании, проведенном под руководством ученых из Массачусетской больницы общего профиля.

Исследование, опубликованное в журнале JAMA Oncology 503, может способствовать более индивидуальному использованию аспирина в профилактических службах.

Эндрю Чан, директор эпидемиологии онкологического центра при больнице в Массачусетсе и директор гастроэнтерологии Центра колоректального рака для взрослых, объяснили, что цель исследования - выявить людей, которым аспирин может принести наибольшую пользу, чтобы способствовать более персонализированным стратегиям профилактики.

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