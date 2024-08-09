Пт, 9.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Здоровье

В Эстонии резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

rus.postimees.ee
Copy
Грипп.
Грипп. Фото: Sander Ilvest

В течение минувшей недели - с 29 июля по 4 августа - в Эстонии зарегистрировали шесть случаев заболевания гриппом, сообщает Rus.ERR.

По сравнению с предшествовавшей неделей количество выявленных случаев выросло на 200%, выясняется из данных Департамента здоровья.

Также на прошлой неделе было зарегистрировано 1298 случаев заболевания острыми респираторными инфекциями, 16,7% из которых пришлись на детей до 14 лет.

За неделю количество случаев заболевания острыми респираторными инфекциями увеличилось на 14%.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх