В Эстонии резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

По сравнению с предшествовавшей неделей количество выявленных случаев выросло на 200%, выясняется из данных Департамента здоровья.

Также на прошлой неделе было зарегистрировано 1298 случаев заболевания острыми респираторными инфекциями, 16,7% из которых пришлись на детей до 14 лет.