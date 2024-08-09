В течение минувшей недели - с 29 июля по 4 августа - в Эстонии зарегистрировали шесть случаев заболевания гриппом, сообщает Rus.ERR.
В Эстонии резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
По сравнению с предшествовавшей неделей количество выявленных случаев выросло на 200%, выясняется из данных Департамента здоровья.
Также на прошлой неделе было зарегистрировано 1298 случаев заболевания острыми респираторными инфекциями, 16,7% из которых пришлись на детей до 14 лет.
За неделю количество случаев заболевания острыми респираторными инфекциями увеличилось на 14%.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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