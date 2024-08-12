Ведомство предупреждает о тропической вирусной инфекции, которая распространяется через укусы комаров и мух

Перевод: Сергей Светлов

Лихорадка Оропуш - это тропическая вирусная инфекция, которая может поражать людей. Она передается через укусы мух и комаров. Мухи широко распространены в Америке и в меньшей степени в Европе. Некоторые виды комаров также могут быть переносчиками вируса.

Риск заражения вирусом OROV оценивается как умеренный для граждан, которые путешествуют или проживают в эпидемических зонах Южной и Центральной Америки, а также Карибского региона. Однако риск возрастает для тех, кто посещает сильно пострадавшие районы, особенно в северных штатах Бразилии или в Амазонке, и/или тех, кто не использует достаточные меры личной защиты.

Риск заражения вирусом OROV в ЕС оценивается как очень низкий, несмотря на возможное занесение новых случаев заболевания, так как в континентальной Европе отсутствуют подходящие переносчики вируса.

Заболевание вирусом OROV может проявляться в виде острой лихорадки, сопровождающейся головной болью, тошнотой, рвотой, болями в мышцах и суставах, а иногда и более серьезными симптомами. Прогноз на выздоровление благоприятный, и смертельные случаи крайне редки. Вакцины для профилактики заболевания OROV не существуют, как и специфических лекарственных препаратов.

Недавние данные показывают, что инфекция OROV во время беременности может привести к серьезным последствиям, включая выкидыш, проблемы с развитием и деформации плода. Это еще исследуется и не подтверждено. Учитывая возможные серьезные последствия инфекции OROV и тот факт, что регионы, где вирус распространен, также классифицированы как зоны распространения вируса Зика (ZIKV), беременным женщинам рекомендуется следовать рекомендациям, касающимся как OROV, так и ZIKV.

Меры личной защиты для снижения риска укусов включают использование репеллентов, ношение рубашек с длинными рукавами и длинных брюк. Эти меры важны для защиты от укусов.