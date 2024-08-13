Согласно анализу воды, взятому из озера Харку Департаментом здоровья, количество сине-зеленых водорослей, включая нетоксичные виды, превышает безопасный для купания уровень. Длительное пребывание в воде или проглатывание воды может представлять угрозу для здоровья.
В озере Харку купающихся подстерегают сине-зеленые водоросли
Перевод: Сергей Светлов
Согласно рекомендациям Департамента здоровья, в ближайшее время при купании на пляжах следует уделять внимание своему здоровью, а после купания по возможности ополаскиваться чистой водой с мылом. Особенно важно следить за тем, чтобы маленькие дети и домашние животные не проглатывали морскую воду. В случае подозрения на отравление следует обратиться к своему семейному врачу или позвонить на круглосуточную информационную линию Департамента здоровья по номеру 16662.
Человек может получить отравление токсинами сине-зеленых водорослей, если проглотит воду, богатую этими водорослями. Наибольшую опасность отравление представляет для маленьких детей, пожилых людей, домашних и сельскохозяйственных животных. Для собак достаточно, чтобы они облизали шерсть после купания в воде, содержащей сине-зеленые водоросли. Симптомы отравления такими водорослями могут напоминать симптомы обычного гриппа: покраснение кожи и глаз, плохое самочувствие и диарея, лихорадка, насморк и кашель, мышечные боли, покалывание и трещины на губах, а также нарушения равновесия.
Для безопасного купания важно убедиться в чистоте воды перед заходом в нее. Если вода стала желтовато-зеленой из-за видимых глазу хлопьев, а берег покрыт густой зеленой массой с затхлым запахом, это может указывать на наличие сине-зеленых водорослей. Вероятность присутствия таких водорослей еще выше, если хлопья, изменяющие цвет воды, настолько малы, что не остаются на ветке, погруженной в воду.
Подробную информацию о безопасности купания можно найти на сайте Департамента здоровья.
Информацию о качестве воды, приемлемой для купания, можно найти ЗДЕСЬ.
Сине-зеленые водоросли и здоровье
Если вы плавали в воде, зараженной сине-зелеными водорослями, как можно скорее промойте себя водой с мылом после выхода из воды.
Следите за тем, чтобы маленькие дети и домашние животные не проглатывали зараженную воду.
Если зараженная вода попала в глаза, промойте их большим количеством чистой проточной воды в течение как минимум 15 минут. Если после промывания глаз слезотечение, раздражение, боль, отек, светобоязнь не проходят, следует обратиться в неотложную офтальмологическую помощь.
При общих жалобах на здоровье, вызванных сине-зелеными водорослями, обычно достаточно домашнего лечения: жаропонижающие, лекарства от головной боли, питьевая вода и чай.
При необходимости обращайтесь за советом к семейному врачу, на консультационную линию семейных врачей по телефону 1220 или на информационную линию по вопросам отравлений по телефону 16662.