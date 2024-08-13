В озере Харку купающихся подстерегают сине-зеленые водоросли

Информацию о качестве воды, приемлемой для купания, можно найти ЗДЕСЬ .

Сине-зеленые водоросли и здоровье

Если вы плавали в воде, зараженной сине-зелеными водорослями, как можно скорее промойте себя водой с мылом после выхода из воды.

Следите за тем, чтобы маленькие дети и домашние животные не проглатывали зараженную воду.

Если зараженная вода попала в глаза, промойте их большим количеством чистой проточной воды в течение как минимум 15 минут. Если после промывания глаз слезотечение, раздражение, боль, отек, светобоязнь не проходят, следует обратиться в неотложную офтальмологическую помощь.

При общих жалобах на здоровье, вызванных сине-зелеными водорослями, обычно достаточно домашнего лечения: жаропонижающие, лекарства от головной боли, питьевая вода и чай.

При необходимости обращайтесь за советом к семейному врачу, на консультационную линию семейных врачей по телефону 1220 или на информационную линию по вопросам отравлений по телефону 16662.