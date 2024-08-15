ВОЗ вновь объявила глобальную чревычайную ситуацию из-за вспышки вируса

«Комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям считает новую вспышку mpox чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение», - заявил в среду, 14 августа, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.

По его словам, в Бурунди, Кении, Руанде и Уганде, где ранее не было зафиксировано распространение mpox, выявлено 90 случаев заражения вариантом вируса 1b, который характеризуется более тяжелым течением заболевания и приводит к большему числу смертей, чем предыдущий вариант. В Демократической Республике Конго зарегистрировано уже более 14 тысяч заразившихся, 524 человека скончались, сообщается далее.

В общей сложности в текущем году 13 африканских странах было зафиксировано 17 тысяч случаев заражения mpox, что на 160 процентов больше, чем за тот же период 2023 года, пишет Reuters.

Передача вируса и симптомы заболевания

Передача вируса от человека к человеку возможна при тесном контакте, в частности, во время секса. Основные симптомы заболевания - высокая температура, сыпь, воспаленные лимфоузлы, боли в мышцах, слабость. Как правило, за две-четыре недели человеческий организм справляется с вирусом, но в редких случаях возможен летальный исход.

Летом 2022 года ВОЗ уже объявляла вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, имеющей международное значение. На тот момент число случаев заражения вариантом вируса 2b в 75 странах и территориях мира достигло более 16 тысяч, а большинство заражений было выявлено в Европе и Америке, в основном среди мужчин, имевших однополые сексуальные контакты. Режим ЧС был отменен в мае 2023 года.

В ноябре 2022 года ВОЗ изменила название вируса на mpox (от monkeypox - «обезьянья оспа») из-за расистских и стигматизирующих высказываний, сопровождавших старое название. ЧС глобального значения предусматривает юридически обязывающие меры по сдерживанию заболевания.