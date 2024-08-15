Врач объясняет, когда синяк может быть признаком опасного заболевания

Перевод: Сергей Светлов

Кровоподтек, в обиходе называемый синяком, чаще всего представляет собой подкожное кровоизлияние, то есть гематому. Кровоподтек обычно возникает при травме, такой как падение или удар, и со временем проходит сам. Если внутренний кровоподтек очень большой, может потребоваться медицинская помощь.

Когда кровоподтеки могут указывать на другие заболевания? Если кровоподтеки появляются даже при незначительной травме (или спонтанно без значительной травмы) у человека, который не принимает лекарства, следует обязательно обратиться к врачу для выяснения причины.

Причиной может быть заболевание крови или нарушение свертываемости, которые можно определить или исключить с помощью анализа крови. Часто в таких случаях возникают и другие симптомы, например, лихорадка или ночная потливость.

В каких местах появление кровоподтеков может быть опасным и требует медицинской помощи? Обычный подкожный кровоподтек, вызванный травмой, не представляет опасности. Опасными могут быть кровоподтеки и кровоизлияния, возникающие в результате травмы, например, внутричерепные или внутрибрюшные кровоизлияния, диагностика которых обычно требует проведения визуальных исследований.

Медицинская помощь также необходима при внутрисуставных кровоизлияниях и кровоизлияниях в глаз, вызванных травмой, сообщается в блоге Confido.