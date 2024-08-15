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В Швеции был зафиксирован первый случай заражения опасным штаммом оспы обезьян

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Вирус mpox (ранее - оспа обезьян).
Вирус mpox (ранее - оспа обезьян). Фото: Yassine Mahjoub/SIPA

Министерство здравоохранения и социальных дел Швеции сообщило о первом случае заражения опасным штаммом mpox (ранее - оспа обезьян) за пределами Африки. Вчера Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вновь объявила самый высокий уровень опасности в связи с распространением вируса в Африке.

Перевод: Валерия Ермакова

«У человека, который обратился за помощью в Стокгольме, был диагностирован случай mpox, вызванный штаммом Claude 1. Это первый случай данного штамма, зарегистрированный за пределами Африки», - говорится в заявлении, переданном AFP.

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