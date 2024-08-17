Недавно несколько человек попали в больницу после употребления в пищу паутинника красивейшего (Cortinarius Rubellus). «Этот гриб токсичен, поскольку содержит орелланин», - говорит медсестра-консультант Информационного центра отравлений Рут Кастанье.
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Приближается пик сезона отравлений грибам: обратите внимание на эти симптомы
Перевод: Анита Авакова
Симптомы отравления паутинником - сильная жажда и легкое несварение желудка в течение суток. Последующие 20 дней могут проходить без симптомов, а затем у человека развивается поражение почек.