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Приближается пик сезона отравлений грибам: обратите внимание на эти симптомы

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Грибы.
Грибы. Фото: Elmo Riig

Недавно несколько человек попали в больницу после употребления в пищу паутинника красивейшего (Cortinarius Rubellus). «Этот гриб токсичен, поскольку содержит орелланин», - говорит медсестра-консультант Информационного центра отравлений Рут Кастанье.

Перевод: Анита Авакова

Симптомы отравления паутинником - сильная жажда и легкое несварение желудка в течение суток. Последующие 20 дней могут проходить без симптомов, а затем у человека развивается поражение почек.

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