По данным Департамента здоровья, в этом году в Эстонии зарегистрировано в десять раз больше случаев коклюша, чем за тот же период прошлого года: если в прошлом году за первые семь месяцев было зафиксировано 7 случаев, то в этом году - 78.
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ГРАФИКИ ⟩ По сравнению с прошлым годом заболеваемость коклюшем выросла в десять раз
Перевод: Анита Авакова
Заметно увеличилась доля больных детей, из них 51 процент - в возрасте до 14 лет. По словам главного специалиста отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Евгении Эпштейн, большинство из них не были привиты.