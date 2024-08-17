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ГРАФИКИ По сравнению с прошлым годом заболеваемость коклюшем выросла в десять раз

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Дети очень тяжело переносят коклюш.
Дети очень тяжело переносят коклюш. Фото: Shutterstock

По данным Департамента здоровья, в этом году в Эстонии зарегистрировано в десять раз больше случаев коклюша, чем за тот же период прошлого года: если в прошлом году за первые семь месяцев было зафиксировано 7 случаев, то в этом году - 78.

Перевод: Анита Авакова

Заметно увеличилась доля больных детей, из них 51 процент - в возрасте до 14 лет. По словам главного специалиста отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Евгении Эпштейн, большинство из них не были привиты.

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