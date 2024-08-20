Вирус оспы обезьян: что важно знать

Но в некоторых случаях заражение вирусом приводит к летальному исходу (в среднем в четырех случаях из ста), особенно среди уязвимых групп населения, включая маленьких детей.

Раньше вспышка этой оспы была вызвана менее опасным штаммом — т. н. кладой II.

Сейчас по Африке распространилась клада I, которая убивает до 10% заболевших.

В каких странах распространяется оспа?

Мама с ребенком в Африке. Фото: GUERCHOM NDEBO / AFP

Согласно ВОЗ, по состоянию на конец июня случаи обезьяньей оспы были зафиксированы в 116 странах.

С начала этого года в Демократической Республике Конго зарегистрировано более 13700 случаев заболевания оспой обезьян и не менее 500 смертей.

В настоящее время одновременно наблюдается несколько различных вспышек — в основном, в ДРК и соседних странах.

Кроме ДРК, случаи заражения обнаружены в Центрально-Африканской Республике, Бурунди, Кении, Руанде и других странах.

В справке об оспе обезьян на своем сайте ВОЗ напоминает, что в мае 2022 года эта болезнь внезапно и стремительно распространилась по Европе, Северной и Южной Америке, а затем и по всему миру, и в итоге в 110 странах ею переболели 87 тысяч человек, а 112 заболевших умерли. При этом чаще всего заражались мужчины-геи и бисексуалы — но не только они.

Кто находится в группе риска?

Фото: BBC

Заразиться вирусом может любой человек, тесно контактирующий с тем, у которого обнаружены симптомы заболевания.