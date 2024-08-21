Высокое потребление гемового железа, которое содержится в красном мясе и других продуктах животного происхождения, связали с более высоким риском развития диабета 2 типа (СД2). Исследование проводилось под руководством гарвардских ученых из Школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана.
Выяснилось, почему употребление красного мяса способствует развитию диабета
Перевод: Анита Авакова
«По сравнению с предыдущими исследованиями, основанными только на эпидемиологических данных, в этот раз мы объединили несколько уровней информации, включая эпидемиологические данные, традиционные метаболические биомаркеры и самые современные метаболомические данные», - сказал ведущий автор исследования Фэнглей Ван, научный сотрудник отделения питания.
«Это позволило нам получить более глубокое понимание взаимосвязи между потреблением железа и риском СД2, а также возможных метаболических связей, лежащих в основе этой взаимосвязи», - добавил Ван.
Исследование опубликовано в журнале Nature Metabolism.
Научные сотрудники оценили связь между железом и СД2, используя отчеты о питании за 36 лет. Всего приняли участие 206 615 взрослых. Исследователи также изучили различные формы железа у участников - общее железо, гемовое железо, негемовое железо, пищевое железо и дополнительное железо или железо, полученное из добавок. Кроме того, было проведено несколько тестов для оценки факторов здоровья и образа жизни участников.
Исследователи проанализировали и биологические механизмы, поддерживающие соотношение гемового железа среди небольших подгрупп участников с СД2. Они исследовали метаболические биомаркеры в плазме 37 544 участников, в том числе связанные с уровнем инсулина, уровнем сахара в крови, липидами крови, воспалением и двумя биомаркерами метаболизма железа. Затем они изучили метаболический профиль - уровни низкомолекулярных метаболитов в плазме - 9024 участников. Это вещества, которые образуются в результате телесных процессов, таких как расщепление пищи или химических веществ.
Исследование выявило значительную связь между более высоким потреблением гемового железа и риском СД2. У участников группы с самым высоким потреблением риск развития СД2 был на 26 процентов выше, чем у участников из группы с самым низким потреблением. Кроме того, исследователи обнаружили, что на гемовое железо приходится более половины риска развития СД2, связанного с употреблением необработанного красного мяса, и умеренная часть риска, связанного с некоторыми моделями питания, связанными с СД2. В соответствии с предыдущими исследованиями, исследователи не обнаружили значительной связи между потреблением негемового железа с пищей или добавками и риском СД2.
Исследование также показало, что более высокое потребление гемового железа было связано с метаболическими биомаркерами крови, которые в свою очередь связаны с СД2. Более высокое потребление гемового железа связали с более высокими уровнями биомаркеров, таких как С-пептид, триглицериды, С-реактивный белок, лептин и маркеры перегрузки железом. Более высокое потребление гемового железа также связали с более низким уровнем полезных биомаркеров, таких как холестерол и адипонектин.
Исследователи также выявили около десяти метаболитов крови, включая валин, лизин, мочевую кислоту и несколько липидных метаболитов, которые могут играть роль в связи между потреблением гемового железа и риском развития СД2. Эти метаболиты ранее уже связывали с риском развития СД2.
Полученные данные вызывают обеспокоенность по поводу добавления гема в растительные мясные альтернативы для улучшения их вкуса и внешнего вида. Такие продукты становятся все более популярными, но их влияние на здоровье требует дальнейшего изучения.
«Данное исследование подчеркивает важность выбора здорового питания для профилактики диабета, - говорит один из авторов исследования Фрэнк Ху. - Снижение потребления гемового железа, особенно из красного мяса, и более растительная диета могут быть эффективными стратегиями для снижения риска диабета».
Научные сотрудники отметили, что исследование имело ряд ограничений, в том числе возможные искажения и ошибки измерения эпидемиологических данных, пишет Medical Xpress.