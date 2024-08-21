Выяснилось, почему употребление красного мяса способствует развитию диабета

Перевод: Анита Авакова

«По сравнению с предыдущими исследованиями, основанными только на эпидемиологических данных, в этот раз мы объединили несколько уровней информации, включая эпидемиологические данные, традиционные метаболические биомаркеры и самые современные метаболомические данные», - сказал ведущий автор исследования Фэнглей Ван, научный сотрудник отделения питания.

«Это позволило нам получить более глубокое понимание взаимосвязи между потреблением железа и риском СД2, а также возможных метаболических связей, лежащих в основе этой взаимосвязи», - добавил Ван.

Исследование опубликовано в журнале Nature Metabolism.

Научные сотрудники оценили связь между железом и СД2, используя отчеты о питании за 36 лет. Всего приняли участие 206 615 взрослых. Исследователи также изучили различные формы железа у участников - общее железо, гемовое железо, негемовое железо, пищевое железо и дополнительное железо или железо, полученное из добавок. Кроме того, было проведено несколько тестов для оценки факторов здоровья и образа жизни участников.

Исследователи проанализировали и биологические механизмы, поддерживающие соотношение гемового железа среди небольших подгрупп участников с СД2. Они исследовали метаболические биомаркеры в плазме 37 544 участников, в том числе связанные с уровнем инсулина, уровнем сахара в крови, липидами крови, воспалением и двумя биомаркерами метаболизма железа. Затем они изучили метаболический профиль - уровни низкомолекулярных метаболитов в плазме - 9024 участников. Это вещества, которые образуются в результате телесных процессов, таких как расщепление пищи или химических веществ.