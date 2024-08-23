Комары занесли в Европу опасный вирус, от которого нет лекарства

К сожалению, специфических противовирусных препаратов для лечения Оропуша не существует, но пациентам могут назначить обезболивающие средства и регидратационную терапию для облегчения симптомов.

Хотя вирус Оропушеа обычно не приводит к летальному исходу, он может вызвать серьезные осложнения, такие как энцефалит и менингит.

С января по середину июля этого года число случаев заражения вирусом Оропуш в Америке резко возросло - было зарегистрировано более 8000 случаев.

Более 7000 из этих случаев произошли в Бразилии. Это значительный скачок по сравнению с 832 случаями, зарегистрированными в прошлом году. Беспокоит не только рост числа случаев, но и то, что впервые вирус стал непосредственной причиной двух смертей. Еще одним поводом для беспокойства является тот факт, что случаи заболевания регистрируются в районах, где вирус Оропуш ранее не был обнаружен.

Пока не совсем ясно, почему в этом году число случаев заболевания вирусом Оропуш так велико. Возможно, сказывается изменение климата, поскольку повышение температуры ускоряет размножение насекомых. Наводнения приводят к увеличению количества застойной воды, которая также является идеальной средой для размножения насекомых.

Среди других факторов, способствующих распространению вируса Оропуш, - вырубка лесов (изгоняет комаров, заставляя их питаться людьми, а не животными) и увеличение числа перемещений людей по континенту между лесами и городами.