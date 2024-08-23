Комары занесли в Европу опасный вирус, от которого нет лекарства

Впервые в Европе были подтверждены 19 случаев вируса Оропуш, который распространяется насекомыми, главным образом комарами. Те, у кого был положительный результат теста на вирус, недавно вернулись с Кубы или Бразилии.
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Перевод: Анита Авакова
В некоторых районах Южной Америки и на Кубе в настоящее время наблюдается вспышка вируса Оропуш, число случаев заболевания в несколько раз превышает обычное. В Бразилии недавно были подтверждены первые случаи смерти от вируса Оропуш, что усиливает опасения по поводу нынешней вспышки, сообщает The Conversation.
Вирус Оропуш передается человеку при укусе зараженных мух или комаров. Это самое распространенное вирусное заболевание в Южной Америке после Лихорадки денге, переносчиками которого являются членистоногие.
Впервые вирус был обнаружен в 1955 году у работника лесного хозяйства, заразившегося в районе реки Оропуш на острове Тобаго. Первая крупная вспышка была зафиксирована в 1960-х годах в Белене (Бразилия), где было зарегистрировано 11 000 случаев заболевания.
С тех пор вспышки вируса Оропуш происходили неоднократно. По оценкам, с момента первого обнаружения вируса Оропуш им заразилось более полумиллиона человек. Вспышки заболевания происходили в основном в тропических регионах Южной Америки, Центральной Америки и Карибского бассейна.
Вирус Оропуш передается человеку в основном через укус инфицированных мух или комаров - как правило, насекомых, обитающих в лесных массивах и вокруг водоемов.
Симптомы заболевания вирусом Оропуш очень похожи на грипп - внезапное повышение температуры, головная боль, головокружение, озноб, боли в мышцах, чувствительность к свету. Эти симптомы обычно продолжаются в течение 2-5 дней после укуса зараженного насекомого. Большинство людей выздоравливают без долгосрочных последствий, однако симптомы могут вернуться.
К сожалению, специфических противовирусных препаратов для лечения Оропуша не существует, но пациентам могут назначить обезболивающие средства и регидратационную терапию для облегчения симптомов.
Хотя вирус Оропушеа обычно не приводит к летальному исходу, он может вызвать серьезные осложнения, такие как энцефалит и менингит.
С января по середину июля этого года число случаев заражения вирусом Оропуш в Америке резко возросло - было зарегистрировано более 8000 случаев.
Более 7000 из этих случаев произошли в Бразилии. Это значительный скачок по сравнению с 832 случаями, зарегистрированными в прошлом году. Беспокоит не только рост числа случаев, но и то, что впервые вирус стал непосредственной причиной двух смертей. Еще одним поводом для беспокойства является тот факт, что случаи заболевания регистрируются в районах, где вирус Оропуш ранее не был обнаружен.
Пока не совсем ясно, почему в этом году число случаев заболевания вирусом Оропуш так велико. Возможно, сказывается изменение климата, поскольку повышение температуры ускоряет размножение насекомых. Наводнения приводят к увеличению количества застойной воды, которая также является идеальной средой для размножения насекомых.
Среди других факторов, способствующих распространению вируса Оропуш, - вырубка лесов (изгоняет комаров, заставляя их питаться людьми, а не животными) и увеличение числа перемещений людей по континенту между лесами и городами.
Мутации также могут повлиять на способность вируса заражать, вызывать заболевания, распространяться и ускользать от иммунной системы. Предварительные данные свидетельствуют о том, что мутации и генетические изменения в вирусном геноме могут лежать в основе нынешней вспышки.
Несмотря на огромную угрозу, которую представляет вирус Оропуш для здоровья населения, в настоящее время не существует лицензированных вакцин для профилактики этого заболевания. Поэтому лучший способ защитить себя от заболевания вирусом Оропуш - избегать укусов насекомых в районах, где присутствует этот вирус, особенно в Южной Америке, Центральной Америке и Карибском бассейне.
Лучший способ избежать укусов насекомых - использовать инсектициды. Обращайте внимание на средства, содержащие пикаридин и диэтилтолуамид (DEET). В том числе следует носить длинную одежду, закрывающую руки и ноги.
Распространенность вируса Оропуш в Великобритании и Европе считается очень низкой, несмотря на единичные случаи. Это связано с тем, что вирус передается от насекомых к человеку, и до сих пор не было зарегистрировано ни одного случая передачи вируса от человека к человеку.