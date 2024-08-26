В преддверии начала учебного года ведомства здравоохранения обратились к родителям с напоминанием

Руководитель Союза семейных врачей Эстонии, семейный врач Элле-Малль Садрак рекомендует родителям уточнить статус вакцинаций своих детей у семейного врача или семейной медсестры и как можно скорее сделать необходимые прививки.

«Если по какой-либо причине вакцинация ребенка не была сделана вовремя или была отложена, сейчас самое время начать заново или сделать недостающие прививки, - сказала Садрак. - Вакцинируя ребенка, мы помогаем предотвратить вспышки заболеваний и тем самым можем защитить наших близких – взрослых и пожилых людей».

По словам заместителя генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, благодаря вакцинации в Эстонии уже много лет не наблюдаются многие опасные инфекционные заболевания, но от большинства из них нас все еще отделяет только один рейс на самолете или пароме.

«Например, в Эстонии и в этом году диагностировано несколько случаев кори и коклюша. Это тяжело протекающие заболевания, которые до сих пор распространяются во многих европейских странах. Чтобы защитить наших детей и предотвратить распространение этих серьезных заболеваний в Эстонии, важно соблюдать календарь вакцинаций ребенка и вовремя делать все прививки», - объяснила Мари-Анне Хярма.

По состоянию на 2023 год вместо рекомендованных 95% только 84 % всех двухлетних детей были вакцинированы против дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита, кори, свинки и краснухи. От кори, свинки и краснухи сейчас защищены 73% всех 14-летних детей. В среднем в Эстонии против дифтерии, столбняка и коклюша привито 78% 16-летних детей.

Цель государственной программы иммунизации – обеспечить своевременную вакцинацию детей и подростков. Для этого государство закупает все вакцины, предусмотренные планом.

В Эстонии детям и подросткам предоставляются бесплатная вакцинация против туберкулеза, вируса гепатита В, ротавирусной инфекции, дифтерии, столбняка, коклюша, краснухи, кори, свинки, полиомиелита, вируса папилломы человека и гемофильной инфекции типа В. Взрослых прививают от дифтерии и столбняка каждые десять лет. Бесплатная вакцина против гриппа также предоставляется людям из групп риска, в том числе детям в возрасте до 7 лет.