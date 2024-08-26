Уменьшение количества этого вещества в рационе может способствовать продлению жизни

Перевод: Валерия Ермакова

Изолейцин - одна из трех аминокислот с разветвленной цепью, которые необходимы организму для синтеза белков. Поскольку наш организм не способен самостоятельно производить эту аминокислоту, мы должны получать ее с пищей, такой как яйца, молочные продукты, соевый белок и мясо.

Однако избыточное потребление изолейцина может быть вредным. Ранее проведенные исследования показали, что высокое потребление изолейцина связано с метаболическими нарушениями и повышенным индексом массы тела.

В недавнем исследовании группа мышей получала пищу с разным уровнем изолейцина. Результаты показали, что ограничение потребления изолейцина не только продлило жизнь мышей, но и улучшило их общее состояние здоровья, уменьшив хрупкость и улучшив контроль над уровнем сахара в крови. Продолжительность жизни самцов и самок мышей увеличилась на 33% и 7% соответственно.

Интересно, что мыши, которые потребляли сниженные дозы изолейцина, потребляли больше калорий, но не набирали в весе, поскольку они сжигали больше энергии и сохраняли стройное тело. Ученые полагают, что ограничение изолейцина может привести к аналогичным антивозрастным эффектам у людей, но это требует дополнительных исследований.

Ограничение изолейцина у людей представляет собой сложную задачу из-за сложности рациона, и его снижение может потребовать тщательного изучения. Ученые надеются, что их исследования приведут к разработке потенциальных решений, таких как лекарства, блокирующие действие изолейцина.