Пять эстонских врачей основали Эстонское общество контроля веса, чтобы совместно искать решения для профилактики избыточного веса и лечения ожирения. Уникальное для эстонского здравоохранения междисциплинарное общество будет заниматься причинами ожирения и научно обоснованными способами остановить эпидемию ожирения.
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Врачи объединили усилия, чтобы остановить эпидемию ожирения в Эстонии
По данным Института развития здравоохранения, более половины населения Эстонии страдает от избыточного веса, а ожирение ежегодно становится причиной около 650 преждевременных смертей в Эстонии. Стоимость лечения ожирения у взрослых в Эстонии составляет около 124 миллионов евро в год.
По словам врача-диетолога Кристель Эхала-Алексеев, одной из основателей общества, ожирение - это растущая проблема общественного здравоохранения в Эстонии, которая вызвана не только отсутствием физических упражнений и перееданием.