Врачи объединили усилия, чтобы остановить эпидемию ожирения в Эстонии

По данным Института развития здравоохранения, более половины населения Эстонии страдает от избыточного веса, а ожирение ежегодно становится причиной около 650 преждевременных смертей в Эстонии. Стоимость лечения ожирения у взрослых в Эстонии составляет около 124 миллионов евро в год.