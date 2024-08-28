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Врачи объединили усилия, чтобы остановить эпидемию ожирения в Эстонии

Редактор: rus.postimees.ee
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Ожирение. Иллюстративное фото.
Ожирение. Иллюстративное фото. Фото: Luis Louro / PantherMedia / Luis Louro

Пять эстонских врачей основали Эстонское общество контроля веса, чтобы совместно искать решения для профилактики избыточного веса и лечения ожирения. Уникальное для эстонского здравоохранения междисциплинарное общество будет заниматься причинами ожирения и научно обоснованными способами остановить эпидемию ожирения.

По данным Института развития здравоохранения, более половины населения Эстонии страдает от избыточного веса, а ожирение ежегодно становится причиной около 650 преждевременных смертей в Эстонии. Стоимость лечения ожирения у взрослых в Эстонии составляет около 124 миллионов евро в год.

По словам врача-диетолога Кристель Эхала-Алексеев, одной из основателей общества, ожирение - это растущая проблема общественного здравоохранения в Эстонии, которая вызвана не только отсутствием физических упражнений и перееданием.

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