Исследование: чтобы быстрее попасть на прием к врачу, жители Эстонии готовы заплатить

Люди с более высоким заработком явно более готовы идти на платный прием. Среди них, более высоко оценили свою готовность заплатить за скорый прием врача 37%. Даже те, кто считают услуги частных клиник более качественными по сравнению с услугами крупных больниц, все же предпочитают походу в частную клинику ожидание бесплатного визита.

«Жители Эстонии в общем оценивают местное качество лечения как высокое и довольны системой здравоохранения, - прокомментировала эксперт по исследованиям Kantar Emor Кайса Эско. - В то же время исследование показывает, что люди считают очереди длинными и отмечают, что в Эстонии недостаточно врачей, которые специализируются на каких-либо конкретных проблемах со здоровьем. Достаточно большая часть - то есть 43% жителей Эстонии - часто чувствуют, что они не получают от врачей необходимой или достаточной помощи».

Исследование брендов медицинских учреждений изучало отношение и мнения жителей Эстонии в связи с медицинской системой Эстонии. Изучали также репутацию, опыт использования и оценки жителей качеству лечения, дружелюбию к клиентам, приятности и надежности различных частных клиник и крупных больниц.

Частные клиники обладают в основном очень хорошей репутацией надежности и дружелюбия к клиентам. Государственные крупные больницы также имеют высокую репутацию надежности и качества лечения, а вот их дружелюбие к клиентам оценили ниже всего из трех показателей. Самой сильной репутацией обладают Клиникум Тартуского университета, Synlab и Северо-Эстонская Региональная больница.

Исследование проводилось онлайн в период с 10 по 17 июля. В нем приняли участие 1031 жителей Эстонии в возрасте от 16 до 74 лет.