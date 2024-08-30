Совет врача: что делать при ухудшении психического здоровья

По данным ежегодника Института развития здоровья (TAI), каждый пятый житель Эстонии подвержен риску тревожного расстройства, а более четверти (28%) - риску депрессии. Также чаще всего диагностируются расстройства активности и внимания. Исследования показали, что молодые люди подвержены большему риску возникновения проблем с психическим здоровьем, однако тревожные расстройства, депрессия и выгорание могут возникнуть в любом возрасте.

Образ жизни, диета и физическая активность оказывают большое влияние на психическое здоровье

Психическое здоровье и когнитивные способности также зависят от образа жизни: ежегодник TAI также показывает, что у эстонцев низкий уровень физической активности. Исследование здоровья также показывает, что жители Эстонии имеют низкий уровень физической активности, что сказывается как на физическом, так и на психическом здоровье.

«Мы не так много двигаемся, как наши предки. В ходе эволюции аэробные упражнения на дистанции от 10 до 20 км в день были нормой. Детям нужно бегать и прыгать, чтобы сохранить кости крепкими и научиться контролировать и управлять своим телом. Мы все едим слишком много или слишком мало, следуем одним и тем же рекомендациям, забывая о том, что каждый человек индивидуален: достаточно для одного - достаточно для другого и недостаточно для третьего. К сожалению, не существует универсальной здоровой пищи и диеты», - говорит психиатр Мари Ярвелайд, рассказывая о важном влиянии диеты и физических упражнений.