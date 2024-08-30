Жители Эстонии подвержены риску как тревожных расстройств, так и депрессии. Для лечения психических расстройств часто назначают лекарства. Помимо таблеток, существуют и другие инновационные способы поддержания психического здоровья.
Совет врача: что делать при ухудшении психического здоровья
По данным ежегодника Института развития здоровья (TAI), каждый пятый житель Эстонии подвержен риску тревожного расстройства, а более четверти (28%) - риску депрессии. Также чаще всего диагностируются расстройства активности и внимания. Исследования показали, что молодые люди подвержены большему риску возникновения проблем с психическим здоровьем, однако тревожные расстройства, депрессия и выгорание могут возникнуть в любом возрасте.
Образ жизни, диета и физическая активность оказывают большое влияние на психическое здоровье
Психическое здоровье и когнитивные способности также зависят от образа жизни: ежегодник TAI также показывает, что у эстонцев низкий уровень физической активности. Исследование здоровья также показывает, что жители Эстонии имеют низкий уровень физической активности, что сказывается как на физическом, так и на психическом здоровье.
Питание также оказывает важное влияние на психическое здоровье: регулярное и здоровое питание помогает справляться с проблемами психического здоровья и предотвращать их.
«Мы не так много двигаемся, как наши предки. В ходе эволюции аэробные упражнения на дистанции от 10 до 20 км в день были нормой. Детям нужно бегать и прыгать, чтобы сохранить кости крепкими и научиться контролировать и управлять своим телом. Мы все едим слишком много или слишком мало, следуем одним и тем же рекомендациям, забывая о том, что каждый человек индивидуален: достаточно для одного - достаточно для другого и недостаточно для третьего. К сожалению, не существует универсальной здоровой пищи и диеты», - говорит психиатр Мари Ярвелайд, рассказывая о важном влиянии диеты и физических упражнений.
Психиатр отметила, что именно поэтому ресурсы организма в определенный момент могут истощиться: «Баланс теряется, и организм начинает испытывать дефицит того или иного витамина или микроэлемента для поддержания нормальной работы организма».
Дефицит основных витаминов и микроэлементов может повлиять и на психическое здоровье
Врач Меэли Глюкманн, руководитель отдела клинической лабораторной диагностики SYNLAB Estonia, говорит, что иногда симптомы, связанные с психическим здоровьем, могут указывать на недостаток необходимых организму веществ или даже на болезнь.
«Воспаление, анемия, сахарный диабет и заболевания щитовидной железы могут сигнализировать об усталости, бездействии или, наоборот, о повышенной тревожности. Вот почему при появлении психических симптомов важно проверить с помощью анализа крови, нет ли проблем со здоровьем или не хватает ли организму необходимых витаминов и микроэлементов», - говорит Глюкманн.
По ее словам, низкий уровень ферритина, или железа, сегодня очень распространен, особенно среди молодых людей. С одной стороны, железо необходимо для наших мышц, но не менее важно оно и для нервной системы. Дефицит железа приводит к снижению умственной работоспособности, нарушениям внимания, раздражительности и отсутствию мотивации.
«Аналогично, при дефиците витаминов B12 и B9, а также фолатов у людей могут наблюдаться когнитивные нарушения, спутанность сознания, потеря памяти и слабоумие», - говорит Глюкманн.
Помимо вышеперечисленного, на нормальное функционирование нашей нервной системы также влияет уровень таких элементов, как селен, цинк и медь. Важно проверять уровень тиреостимулирующего гормона (TSH) и сахара в крови. Воспаление в организме также может быть причиной таких психических проблем, как усталость и дефицит внимания, поэтому проверка маркеров воспаления и анализ гемограммы также важны, говорит врач.
Фармакогенетика помогает персонализировать лечение
«Безусловно, необходимо оценивать каждый случай индивидуально, и, помимо параметров здоровья, при постановке диагноза крайне важно оценить как клиническую картину, так и способность справляться с трудностями, а также при необходимости провести психологические тесты перед назначением лекарств», - считает психиатр Мари Ярвелайд.
Международные исследования также показали, что если медикаментозная терапия подкрепляется приемом витаминов, которых не хватает в организме, то эффективность лечения также повышается. Важно рассматривать организм в целом и удовлетворять потребности всего организма, а не просто устранять последствия, не ища причину, - отмечает Ярвелайд.
Если при психических расстройствах все же необходимо медикаментозное лечение, то при необходимости можно провести фармакогенетическое исследование.
Фармакогенетическое исследование - это генетический анализ, при котором образец крови или образец, взятый со слизистой оболочки полости рта, используется для выявления вариантов генов, когда существует связь между геном человека и действующим веществом лекарства. Эти взаимодействия, в свою очередь, влияют на эффективность лекарств и возникновение побочных эффектов.