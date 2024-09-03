Можно и по-другому: чтобы оставаться здоровым, не обязательно заниматься спортом каждый день

Предыдущие исследования показали, что компенсация недостатка физической активности в течение недели упражнениями по выходным может помочь в достижении целей по снижению веса. Тем не менее, благотворное влияние тренировок по выходным на здоровье мозга по сравнению с другими моделями активности остается неясным.

Недавнее исследование изучило взаимосвязь между различными моделями физической активности и риском неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, деменция, инсульт, а также психических заболеваний, таких как депрессия и тревога.

«Мы обнаружили, что образ жизни "воина выходного дня" связан с одинаково низким риском деменции, инсульта, болезни Паркинсона, депрессивных расстройств и тревожности по сравнению с образом жизни с регулярной активностью», - пишут ученые в исследовании, опубликованном в журнале Nature Aging.

Чтобы извлечь пользу для здоровья, рекомендуется не менее 150 минут умеренной или энергичной физической активности в неделю. В последнем исследовании ученые использовали данные акселерометра для оценки уровня физической активности 75 629 участников биобанка Великобритании.

По уровню активности участники были разделены на три группы: неактивные (менее 150 минут в неделю умеренной или энергичной физической активности), «воины выходного дня» (150 минут или более в неделю, при этом более 50 процентов активности приходится на один-два дня) и регулярно активные (150 минут или более в неделю, но не в течение одного-двух дней).

За участниками следили в среднем 8,4 года, в течение которых отслеживали заболеваемость деменцией, болезнью Паркинсона, инсультом и психологическими расстройствами.

Результаты показали, что по сравнению с неактивной группой у «воинов выходного дня» на 23 процента ниже риск развития деменции, на 13 процентов ниже вероятность инсульта, на 49 процентов ниже риск развития болезни Паркинсона, на 26 процентов ниже риск развития депрессии и на 28 процентов ниже риск развития тревожных расстройств.

«Наши результаты указывают на то, что модель "воин выходного дня" является потенциальной альтернативой в стратегиях профилактического вмешательства, особенно для тех, кто не в состоянии поддерживать повседневную физическую активность», - заключили исследователи.