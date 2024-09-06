Тело маленького Мирослава покрыто волдырями: поможем приобрести лечебный гель, который заживляет раны

Вылечить заболевание невозможно, но лечащий врач рекомендует гель Filsuvez, который помогает быстрее заживить раны. К сожалению, препарат дорогой - месячная доза стоит 4699 евро, а за три месяца придется заплатить 14 097 евро – у семьи, воспитывающей восемь детей, таких денег нет.

Мирослав в прямом смысле слова один на миллион: настолько редка его болезнь. Кожа мальчика очень чувствительна к прикосновениям, и любая небольшая травма или трение повреждают ее. Поскольку волдыри продолжают появляться в одном и том же месте, это способствует образованию рубцов, что также влияет на подвижность.

Чтобы защитить кожу Мирослава и предотвратить обострение воспаления, ее приходится ежедневно очищать и перевязывать, что тоже весьма затратно и не полностью покрывается государственной поддержкой. Так, при поддержке замечательных жертвователей Детский фонд помогает семье приобретать различные средства для ухода за ранами и перевязочные материалы, а также лечебное питание.

Текущие расходы на уход и лечение выходят далеко за пределы возможностей семьи. Пожалуйста, помогите сделать жизнь маленького мальчика максимально безболезненной: каждое пожертвование поможет ранам заживать и принесет облегчение от неописуемой боли.

Мирославу можно помочь, выбрав из выпадющего меню формы пожертвования Myroslavile ravigeel (можно найти как разовое, так и постоянное пожертвование), или осуществив перевод на благотворительный номер счета Детского фонда клиники Тартуского университета, указав в пояснении Myroslav:

Наименование получателя: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond Swedbank IBAN EE682200221015828742 SEB IBAN EE261010220014910011 Luminor IBAN EE791700017000285384 LHV IBAN EE527700771000610813 Куп IBAN EE824204278603586607 или позвонив на благотворительные номера Детского фонда: позвонив по номеру 900 5025, пожертвуете пять евро позвонив по номеру 900 5100, пожертвуете десять евро позвонив по номеру 900 5500, пожертвуете 50 евро

Сумма пожертвования будет добавлена ​​к счету за телефон за текущий месяц.