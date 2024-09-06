Семь продуктов, которые нельзя употреблять на голодный желудок

Помидоры

Помидоры богаты витамином С и полезными веществами, но их не стоит есть натощак. Содержащаяся в них таниновая кислота увеличивает кислотность в желудке и может вызвать проблемы с пищеварением. Людям с рефлюксом и язвенными заболеваниями также следует избегать цитрусовых, таких как апельсины и лимоны.

Прохладительные напитки

Многие думают, что прохладительные напитки можно пить в любое время. Однако их употребление на пустой желудок может вызвать вздутие живота и усилить кислотность в желудке, что при частом повторении увеличивает риск рака пищевода.

Булочки и выпечка

В утренней спешке часто хочется перехватить что-то на бегу, например, булочку из ближайшего магазина или с заправки. Однако стоит учитывать, что дрожжи, содержащиеся в выпечке, могут раздражать пустой желудок. Вместо этого для легкого перекуса гораздо полезнее выбрать фрукты или овощи.

Острая еда

Употребление острой пищи натощак повышает риск раздражения желудка, что может вызвать даже болезненные спазмы. К острым продуктам относятся перец чили, чеснок и имбирь.

Сладости

Если есть сахар на пустой желудок, организму трудно поддерживать нормальный уровень инсулина, и такие скачки могут стать причиной глазных заболеваний. Кроме того, сахар может нарушить кислотно-щелочной баланс желудка.

Йогурт

Йогурт содержит полезные молочнокислые бактерии, но на пустой желудок кислотность желудка нейтрализует их действие, делая йогурт бесполезным. Лучше есть его через час-два после еды в качестве перекуса.

Груши

Груши содержат грубую клетчатку, и если их съесть натощак, они могут повредить нежные слизистые оболочки желудка и вызвать боли в животе. Рекомендуется употреблять их вместе с зерновыми или овсяными продуктами.