Более трети жителей Эстонии не чувствуют себя отдохнувшими по утрам, и почти столько же из нас признаются, что страдают от недостатка сна. Недавний опрос, организованный IKEA, показал, что четверть жителей Эстонии спят недостаточное время. По мнению психолога и консультанта по сну Кене Верник, причиной таких результатов может быть как быстрый темп жизни, так и восхваление переработки. Она отмечает, что недостаток сна снижает продуктивность и креативность.
Неужели в Эстонии распространяется эпидемическое недосыпание? Четверть из нас спят недостаточно
«Люди часто жертвуют сном, чтобы уделить больше времени себе, достижению своих целей или просто сделать больше. Но исследования показывают, что когда мы меньше спим, мы на самом деле делаем меньше и не так креативны, как когда мы отдохнувшие. Если мы спим семь часов или меньше ночью, наша продуктивность может снизиться на 30%.
Исследования показали, что недостаток сна может негативно повлиять на принятие решений и увеличить вероятность того, что мы сделаем рискованный выбор. Это может затруднить планирование и выполнение сложных задач. Кроме того, согласно исследованиям, плохой сон может вызвать проблемы с планированием времени и эффективностью работы. Недостаток сна также влияет на уровень энергии, мотивацию и стрессоустойчивость», - перечисляет последствия недостатка сна психолог и консультант по сну Кене Верник.
Она добавляет, что недостаточный сон влияет и на физическое здоровье, например на иммунитет: «Сон и иммунная система тесно связаны. Достаточное количество сна помогает организму залечивать раны и бороться с инфекциями. В то же время недостаток сна может усугубить более серьезное и продолжительное заболевание и затруднить выздоровление от него. Кроме того, недостаток сна существенно влияет на наше психическое состояние и равновесие».
Жители Эстонии чаще всего жертвуют временем сна ради работы и других обязанностей
Верник рекомендует спать 7-9 часов каждую ночь. Однако недавнее исследование привычек сна показывает, что четверть жителей Эстонии спят всего шесть часов или даже меньше.
«Люди признаются, что отказываются от сна ради работы или учебы (28%), просмотра фильмов или сериалов (22%), просмотра социальных сетей или сайтов (20%). Беспокойство по поводу работы и других обязанностей (32%), а также уход за детьми или другими членами семьи (20%) также называют основными причинами недостаточного сна», - говорит руководитель предприятия IKEA Эстония Марко Пыдер, заказавшего исследование.
В то же время, исследователь сна Кене Верник одним из объяснений результатов исследования считает жизнь в обществе, где переработка рассматривается как позитивное явление, в результате которого людям не хватает времени на себя и/или своих близких.
«Время сна часто приносится в жертву работе или отдыху, потому что люди боятся что-то пропустить или не сделать что-то - это явление называется FOMO (fear of missing out - боязнь пропустить что-то - прим. ред.). FOMO часто встречается у подростков и молодых людей, которые проводят много времени в социальных сетях в ущерб сну. Но научные исследования показывают, что оптимальной продуктивности и мотивации, позволяющей нам добиваться большего и более эффективным образом, можно достичь только после восстанавливающего вашу энергию сна», - говорит психолог.
По ее словам, не нужно искать чудо-препарат, чтобы хорошо спать. Главное - спать рекомендованное количество времени и соблюдать регулярный график сна: ложиться и просыпаться каждый день в одно и то же время, даже в выходные. Он тренирует мозг для лучшего засыпания и обеспечивает более качественный ночной сон.
Просыпайся! Пора спать
«Многие ассоциируют сон с отдыхом и расслаблением - трое из четырех респондентов считают сон необходимым для здоровья, счастья и успеха. В то же время, ответы показывают, что в действительности чаша весов зачастую склоняется в пользу обязательств и развлечений. Мы находимся в ситуации, когда нам приходится пропагандировать важность сна и напоминать людям, что лучшая повседневная жизнь начинается с хорошего ночного сна», - говорит Пыдер.
В сотрудничестве с экспертами предприятие IKEA начинает новый финансовый год с акции «Проснись! Пора спать». Цель кампании - повысить осведомленность сотрудников IKEA и всех остальных о важности регулярного хорошего сна.
«Научные факты ясно показывают, что недостаток сна увеличивает неудовлетворенность жизнью и вероятность совершения ошибок, из-за чего становится сложнее поддерживать хорошие отношения с другими людьми, коллегами по работе и клиентами, когда вы плохо спите. Поэтому говорить о важности сна и предлагать решения, обеспечивающие его качество, важно для нас как для бренда, выступающего за более комфортную жизнь дома, и как для работодателя, который заботится о своих сотрудниках и их балансе между работой и личной жизнью», - говорит руководитель IKEA Эстония.
Онлайн-опрос, в котором приняли участие 1000 жителей Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет, был проведен исследовательской фирмой Norstat в июле 2024 года по заказу IKEA.