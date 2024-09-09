Неужели в Эстонии распространяется эпидемическое недосыпание? Четверть из нас спят недостаточно

«Люди часто жертвуют сном, чтобы уделить больше времени себе, достижению своих целей или просто сделать больше. Но исследования показывают, что когда мы меньше спим, мы на самом деле делаем меньше и не так креативны, как когда мы отдохнувшие. Если мы спим семь часов или меньше ночью, наша продуктивность может снизиться на 30%.

Исследования показали, что недостаток сна может негативно повлиять на принятие решений и увеличить вероятность того, что мы сделаем рискованный выбор. Это может затруднить планирование и выполнение сложных задач. Кроме того, согласно исследованиям, плохой сон может вызвать проблемы с планированием времени и эффективностью работы. Недостаток сна также влияет на уровень энергии, мотивацию и стрессоустойчивость», - перечисляет последствия недостатка сна психолог и консультант по сну Кене Верник.

Она добавляет, что недостаточный сон влияет и на физическое здоровье, например на иммунитет: «Сон и иммунная система тесно связаны. Достаточное количество сна помогает организму залечивать раны и бороться с инфекциями. В то же время недостаток сна может усугубить более серьезное и продолжительное заболевание и затруднить выздоровление от него. Кроме того, недостаток сна существенно влияет на наше психическое состояние и равновесие».

Жители Эстонии чаще всего жертвуют временем сна ради работы и других обязанностей