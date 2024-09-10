Министр здравоохранения: от последствий самоубийств в Эстонии ежегодно страдают 27 000 человек

Перевод: Сергей Светлов

По словам министра здравоохранения Рийны Сиккут, первым шагом является снижение стигматизации психических проблем. «Проблемы с психическим здоровьем не зависят от возраста или пола. Они могут возникнуть у каждого из нас, появившись неожиданно или развиваясь в течение длительного времени. Поэтому существует множество возможностей для их предотвращения и оказания помощи. Главное - замечать, понимать и знать, где можно найти помощь», - сказала Сиккут, добавив, что государство также стремится повысить доступность и качество услуг.

Эксперт отдела психического здоровья Министерства социальных дел и руководитель проекта по предотвращению суицидов доктор Зринка Лайдо отметила, что ключевую роль в предотвращении самоубийств играют поддержка со стороны сообщества и близких.

«Социальная поддержка - одно из сильнейших средств предотвращения суицидов. Сильные связи в сообществе помогают уменьшить чувство одиночества и отверженности. Часто одного открытого разговора может быть достаточно», - пояснила она.

В прошлом году в Эстонии в результате суицида умерли 192 человека. Наибольший риск наблюдается среди мужчин и молодежи, около 75 процентов смертей приходится на мужчин. Помимо утраченных жизней, событие сильно влияет на семьи и сообщества: в среднем суицид затрагивает 135 близких людей каждого, кто совершил самоубийство. Это означает, что ежегодно от последствий самоубийств страдают около 27 000 человек.

По словам Зринки Лайдо, открытое общение - ключевой момент в предотвращении самоубийств. «Наша обязанность - предлагать поддержку и надежду тем, кто в этом нуждается. Не бойтесь спросить и предложить помощь», - сказала она, добавив, что предотвращение самоубийств - это ответственность каждого из нас.

Если у вас есть подозрения, что человек, с которым вы общаетесь, может подумывать о самоубийстве, крайне важно задать ему прямой вопрос. Это может открыть путь к получению помощи и спасти чью-то жизнь.

Помощь при суицидальных мыслях: Детская помощь: 116111 (круглосуточно)

Кризисная линия помощи жертвам: 116006 (круглосуточно)

Телефон эмоциональной поддержки и душепопечительства: 116123 (круглосуточно) —– Дежурная комната психиатрической клиники в Таллинне: 6172 550 (круглосуточно)

Дежурная комната психиатрической клиники в Тарту: 731 8764 (круглосуточно)

Дежурная комната психиатрической клиники в Пярну: 516 0379 (круглосуточно)

Дежурная комната психиатрической клиники в Вильянди: 435 4255 (круглосуточно)

Отделение экстренной медицины в Ахтме: 331 1074 (круглосуточно)

Отделение экстренной медицины в Нарве: 357 1795 (круглосуточно)

Скорая помощь: 112 (круглосуточно)