Согласно новому исследованию, некоторые овощи снижают высокое давление гораздо лучше, чем другие. Ученые утверждают, что снижение давления может привести к уменьшению риска серьезных сердечных заболеваний на пять процентов, сообщает New Atlas.
Простое изменение в рационе может помочь снизить высокое артериальное давление
Перевод: Сергей Светлов
Предположение, что овощи полезны, наверняка слышал каждый. Исследования последовательно показывают, что овощи, являющиеся источником витаминов, антиоксидантов и клетчатки, могут защитить от таких заболеваний, как рак и сердечно-сосудистые проблемы. Однако новое исследование ученых из Университета Эдит Коуэн (ECU) в Австралии показало, что не все овощи одинаково эффективны для снижения артериального давления.
«Соединение, называемое глюкозинолатами, которое содержится почти исключительно в крестоцветных овощах, уже доказало свою способность снижать давление у животных, однако до сих пор было мало доказательств для людей», - пояснила докторант и ведущий автор исследования из ECU Эмма Коннолли.
Крестоцветные овощи, названные так из-за своих четырех лепестков, образующих крестообразную форму, включают такие растения, как брокколи, брюссельская капуста, белокочанная капуста, цветная капуста, руккола, китайская капуста, листовая капуста, редис и репа.
Глюкозинолаты, содержащиеся в этих овощах, уже доказали свою эффективность в борьбе с раком, а также обладают противовоспалительными, антидиабетическими и липидоснижающими свойствами.
В этом рандомизированном контролируемом исследовании ученые изучали влияние крестоцветных овощей на артериальное давление по сравнению с другими овощами, употребляемыми во время обеда и ужина.
В исследовании приняли участие 18 человек с повышенным артериальным давлением от легкой до умеренной степени, которые участвовали в двух двухнедельных диетических интервенциях с двухнедельным перерывом, в течение которого они придерживались своего обычного рациона.
В период активного вмешательства участники съедали четыре порции (около 300 г в день) крестоцветных овощей, таких как брокколи, листовая капуста, цветная капуста и белокочанная капуста, в виде супа на обед и ужин, то есть в общей сложности около 600 мл супа в день.
В контрольной группе участники ели такое же количество других овощей (картофель, батат, морковь и тыкву) на обед и ужин. Участники могли употреблять свой обычный завтрак и перекусы, но должны были избегать еды в течение двух часов после супа. Артериальное давление измерялось в течение 24 часов.
Ежедневное потребление четырех порций крестоцветных овощей привело к статистически значимому снижению систолического артериального давления (САД), которое является верхним показателем артериального давления. Ученые зафиксировали, что средний уровень САД у участников снизился с 126,8 мм рт. ст. до 124,4 мм рт. ст., что составило снижение на 2,5 мм рт. ст. Для сравнения, после контрольного приема пищи (с другими овощами, такими как картофель и тыква) средний уровень САД снизился с 125,5 мм рт. ст. до 124,8 мм рт. ст. Это снижение может показаться незначительным, но оно имеет важное клиническое значение.
«Это снижение САД является клинически значимым», - заявили ученые. Снижение давления на 2,5 мм рт. ст. за счет увеличения потребления крестоцветных овощей может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на пять процентов.
«Для снижения риска сердечных заболеваний широко рекомендуется увеличить потребление овощей, и предыдущие наблюдательные исследования показали, что крестоцветные овощи, такие как брокколи, капуста и брюссельская капуста, имеют более сильную связь с уменьшением риска сердечных заболеваний по сравнению с другими овощами, - отметила Коннолли. - Однако, несмотря на то, что эти овощи потребляются во всем мире, крестоцветные обычно составляют лишь небольшую часть общего потребления овощей».