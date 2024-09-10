Простое изменение в рационе может помочь снизить высокое артериальное давление

Перевод: Сергей Светлов

Предположение, что овощи полезны, наверняка слышал каждый. Исследования последовательно показывают, что овощи, являющиеся источником витаминов, антиоксидантов и клетчатки, могут защитить от таких заболеваний, как рак и сердечно-сосудистые проблемы. Однако новое исследование ученых из Университета Эдит Коуэн (ECU) в Австралии показало, что не все овощи одинаково эффективны для снижения артериального давления.

«Соединение, называемое глюкозинолатами, которое содержится почти исключительно в крестоцветных овощах, уже доказало свою способность снижать давление у животных, однако до сих пор было мало доказательств для людей», - пояснила докторант и ведущий автор исследования из ECU Эмма Коннолли.

Крестоцветные овощи, названные так из-за своих четырех лепестков, образующих крестообразную форму, включают такие растения, как брокколи, брюссельская капуста, белокочанная капуста, цветная капуста, руккола, китайская капуста, листовая капуста, редис и репа.

Глюкозинолаты, содержащиеся в этих овощах, уже доказали свою эффективность в борьбе с раком, а также обладают противовоспалительными, антидиабетическими и липидоснижающими свойствами.

В этом рандомизированном контролируемом исследовании ученые изучали влияние крестоцветных овощей на артериальное давление по сравнению с другими овощами, употребляемыми во время обеда и ужина.

В исследовании приняли участие 18 человек с повышенным артериальным давлением от легкой до умеренной степени, которые участвовали в двух двухнедельных диетических интервенциях с двухнедельным перерывом, в течение которого они придерживались своего обычного рациона.