ЭКСПЕРТ ПОДТВЕРЖДАЕТ Это лучшее время для ужина

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, было обнаружено, что поздний ужин может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование, в котором оценивались здоровье и пищевые привычки 103 389 участников, показало, что те, кто ел впервые после девяти утра и последний раз после девяти вечера, имели более высокий риск инфаркта и инсульта. Эти проблемы со здоровьем были наиболее частыми среди женщин.