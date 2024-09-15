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ЭКСПЕРТ ПОДТВЕРЖДАЕТ Это лучшее время для ужина

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Время ужина зависит от суточного ритма и распорядка дня человека. Однако существует одно надежное правило, которое поможет точно определить время ужина.

Перевод: Сергей Светлов

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, было обнаружено, что поздний ужин может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование, в котором оценивались здоровье и пищевые привычки 103 389 участников, показало, что те, кто ел впервые после девяти утра и последний раз после девяти вечера, имели более высокий риск инфаркта и инсульта. Эти проблемы со здоровьем были наиболее частыми среди женщин.

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