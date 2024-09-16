Несмотря на то, что в 2023 году в Эстонии был установлен рекорд участия в скрининге рака кишечника и 60,4% приглашенных на исследование мужчин и женщин приняли участие в скрининге рака кишечника, это заболевание по-прежнему остается одной из крупнейших причин смерти среди раковых заболеваний.
Этот вид рака на втором месте по летальности, но беды можно легко избежать
В 2022 году в Эстонии от рака кишечника умерло 457 человек. Для раннего выявления рака кишечника людям старше 45 лет следует регулярно проходить самообследование.
Рак толстой кишки является проблемой как в Эстонии, так и во всем мире. По словам главного хирурга Северо-Эстонской региональной больницы Индрека Сейре, каждый пятый случай рака толстой кишки в Эстонии диагностируется диагностируется на поздних стадиях, то есть слишком поздно.
«Выживаемость больных раком толстой кишки в Эстонии значительно ниже, чем в других частях Европы, а также, например, в Финляндии и Дании. Это явный признак того, что у нас слишком поздно диагностируют рак толстой кишки. Рак толстой кишки, обнаруженный на ранней стадии, хорошо поддается лечению, а регулярные осмотры помогают предотвратить рак», — объяснил доктор Сейре.
Он добавил, что ежегодно в Эстонии на скрининг рака толстой кишки приглашаются около 80 000 человек в возрасте 60-68 лет. В действительности необходимо было бы проверить значительно больше людей, а исследования следует начинать раньше – в возрасте 45 лет. Если рак кишечника диагностировался у близких родственников, профилактические осмотры следует начинать уже в 40-летнем возрасте.
Какие исследования помогают обнаружить рак толстой кишки?
Каспар Ратник, менеджер по развитию SYNLAB Эстония, рассказал, что самым простым, доступным и быстрым тестом для выявления рака толстой кишки является анализ на скрытую кровь. «Первичный анализ, анализ кала на скрытую кровь, можно сделать, не выходя из дома, с помощью специального анализа кала на скрытую кровь. Скрытая кровь в кале – это небольшое количество крови в кале, невидимое глазу. Анализ помогает обнаружить желудочно-кишечные кровотечения и используется в качестве скринингового теста при ранней диагностике рака толстой и прямой кишки», - рассказал Ратник.
Он заявил, что, хотя сдача образца кала может показаться неудобной процедурой, это очень простой тест, и его может сделать каждый.
Тест на скрытую кровь диагностирует возможный рак толстой кишки с вероятностью 80%. Однако Ратник подчеркивает, что положительный результат анализа на скрытую кровь не обязательно означает диагноз рака, но указывает на необходимость более тщательного обследования.
Более комплексное обследование – эндоскопическое исследование кишечника, или колоноскопия. Колоноскопия – это кишечное исследование нижнего отдела пищеварительного тракта, во время которого с помощью эндоскопа исследуют прямую, толстую кишку и конец тонкой кишки.
«Хотя исследование может показаться пугающим, не стоит его бояться. Сегодня колоноскопию можно провести совершенно безболезненно. По желанию пациента обследование будет проводиться под поверхностной анестезией, и в этом случае у пациента не останется никаких воспоминаний об обследовании», — рассказал доктор Сейре.
Колоноскопия – это не только метод диагностики, но уже во время первой колоноскопии можно удалить большинство предраковых изменений кишечника. Хирург добавил, что если колоноскопия проведена в порядке, нет необходимости повторять обследование в ближайшие десять лет, если нет жалоб.
Рак толстой кишки, обнаруженный на ранней стадии, излечим на 95%
Оба эксперта признались, что почти каждый день встречают людей, которые боятся обследований – и анализов, и колоноскопии, и возможных неприятных ответов. Доктор Сейре отметил, что если у человека нет никаких жалоб и симптомов, но при обследовании обнаруживается рак толстой кишки, то болезнь, скорее всего, хорошо поддается лечению и имеет хороший прогноз. «Если рак толстой кишки выявлен на первой стадии, когда трансплантатов еще нет, вероятность полного выздоровления составляет 95%», - сказал он.
Ратник добавил, что хотя сдача анализа кала и колоноскопия могут показаться табу и чем-то ужасным, но еще страшнее получить диагноз рака толстой кишки, когда уже слишком поздно.