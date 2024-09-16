Этот вид рака на втором месте по летальности, но беды можно легко избежать

Он заявил, что, хотя сдача образца кала может показаться неудобной процедурой, это очень простой тест, и его может сделать каждый.

Тест на скрытую кровь диагностирует возможный рак толстой кишки с вероятностью 80%. Однако Ратник подчеркивает, что положительный результат анализа на скрытую кровь не обязательно означает диагноз рака, но указывает на необходимость более тщательного обследования.

Более комплексное обследование – эндоскопическое исследование кишечника, или колоноскопия. Колоноскопия – это кишечное исследование нижнего отдела пищеварительного тракта, во время которого с помощью эндоскопа исследуют прямую, толстую кишку и конец тонкой кишки.

«Хотя исследование может показаться пугающим, не стоит его бояться. Сегодня колоноскопию можно провести совершенно безболезненно. По желанию пациента обследование будет проводиться под поверхностной анестезией, и в этом случае у пациента не останется никаких воспоминаний об обследовании», — рассказал доктор Сейре.

Колоноскопия – это не только метод диагностики, но уже во время первой колоноскопии можно удалить большинство предраковых изменений кишечника. Хирург добавил, что если колоноскопия проведена в порядке, нет необходимости повторять обследование в ближайшие десять лет, если нет жалоб.

Рак толстой кишки, обнаруженный на ранней стадии, излечим на 95%

Оба эксперта признались, что почти каждый день встречают людей, которые боятся обследований – и анализов, и колоноскопии, и возможных неприятных ответов. Доктор Сейре отметил, что если у человека нет никаких жалоб и симптомов, но при обследовании обнаруживается рак толстой кишки, то болезнь, скорее всего, хорошо поддается лечению и имеет хороший прогноз. «Если рак толстой кишки выявлен на первой стадии, когда трансплантатов еще нет, вероятность полного выздоровления составляет 95%», - сказал он.

Ратник добавил, что хотя сдача анализа кала и колоноскопия могут показаться табу и чем-то ужасным, но еще страшнее получить диагноз рака толстой кишки, когда уже слишком поздно.