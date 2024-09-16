Исследование: у эстонской молодежи большие проблемы с физической активностью

Рейтер признает, что ежедневная физическая активность также помогает повысить ежедневную физическую активность. По данным на 2022 год, почти 40 процентов учащихся первых-седьмых классов ходили в школу пешком или добирались на безмоторном транспортном средстве. Примерно такое же количество же учеников в школу привозили на машине. Таких учеников в первом классе было 46 процентов, в четвертом - 36 процентов, в седьмом - 32 процента.

Из школы домой пешком или на безмоторном транспортном средстве добиралась половина учеников. Также увеличилась доля учащихся, которые ездили домой на общественном транспорте или школьном автобусе - вместо 21 этот показатель вырос до 31 процента. С другой стороны, доля учащихся, которые добирались до дома на машине, значительно снизилась с возрастом: в первом классе таких учеников было четверть, в четвертом классе - каждый шестой, а в седьмом классе - каждый десятый.

40 процентов учащихся путешествовали между домом и школой пешком или на безмоторном транспортном средстве. Водителей безмоторного транспорта среди юношей было в два раза больше, чем среди девушек: 11 и 5 процентов соответственно.

«Если расписания общественного транспорта, время начала и окончания школьных уроков и кружков совпадают, а общественное пространство спроектировано таким образом, чтобы стимулировать передвижение пешком и на велосипеде и делать пребывание на улице приятным, можно увеличить физическую активность многих учащихся, - пишет Рейтер. - Активное движение перед началом учебного дня делает детей более активными и дает им возможность принимать участие в учебном процессе с полной концентрацией, повышает успеваемость, укрепляет физическое и психическое здоровье, развивает самостоятельность. При перемещении между школой и домом на велосипеде, скейтборде или роликовых коньках дополнительным преимуществом является чувство равновесия, тела и пространства».

Рейтер пишет, что в будущем приобретенная рано привычка поможет выполнять множество ежедневных поручений без машины и регулярно заниматься спортом. Эта привычка может сохраниться на всю жизнь и увеличить продолжительность здоровых лет.