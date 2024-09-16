Хотя Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует молодежи заниматься спортом не менее часа каждый день, по данным Института развития здоровья, в Эстонии этому правилу следуют только 19 процентов мальчиков и 13 процентов девочек в возрасте от 11 до 15 лет.
Исследование: у эстонской молодежи большие проблемы с физической активностью
«Уровень физической активности учащихся за период 2013-2022 годов существенно не изменился. Можно было бы повысить физическую активность за счет ежедневных упражнений и поощрения участия молодежи- в физических упражнениях», – пишет Лийз Рейтер, руководитель отдела научных коммуникаций Института развития здравоохранения (TAI), в статье, основанной на Ежегоднике здоровья населения.
Согласно опросу HBSC 2022 года, 64 процента мальчиков и 60 процентов девочек в возрасте 11–15 лет занимались активным хобби или спортом. По словам Рейтер, посещение спортзала связано с финансовым положением семьи. В посещении тренировок участвует значительно больше молодых людей, считающих экономическое положение своей семьи хорошим.
По данным другого опроса, проведенного среди эстонских школьников в 2022 году, около трех четвертей учеников первых и четвертых классов участвовали в досуговых мероприятиях, связанных с физической активностью, однако в седьмом классе их доля существенно снизилась и осталась ниже двух третей.
Что касается времени, мальчики уделяли больше времени интересам, связанным с физической активностью, чем девочки. Учащиеся старших классов занимались спортом чаще: в четвертом и седьмом классах почти 50 процентов мальчиков и около 40 процентов девочек занимались спортом три и более часов в неделю.
«В первом классе начальной школы самое время найти активную деятельность на годы вперед, - пишет Рейтер. - Во втором классе школы количество времени, затрачиваемого в неделю на досуговую деятельность, связанную с физическими занятиями, увеличивается, а к третьему классу школы привычка к физическим упражнениям начинает укореняться. И, очевидно, в это время формируется и часть населения, которая в более позднем возрасте, вероятно, будет вести малоподвижный образ жизни».
Рейтер признает, что ежедневная физическая активность также помогает повысить ежедневную физическую активность. По данным на 2022 год, почти 40 процентов учащихся первых-седьмых классов ходили в школу пешком или добирались на безмоторном транспортном средстве. Примерно такое же количество же учеников в школу привозили на машине. Таких учеников в первом классе было 46 процентов, в четвертом - 36 процентов, в седьмом - 32 процента.
Из школы домой пешком или на безмоторном транспортном средстве добиралась половина учеников. Также увеличилась доля учащихся, которые ездили домой на общественном транспорте или школьном автобусе - вместо 21 этот показатель вырос до 31 процента. С другой стороны, доля учащихся, которые добирались до дома на машине, значительно снизилась с возрастом: в первом классе таких учеников было четверть, в четвертом классе - каждый шестой, а в седьмом классе - каждый десятый.
40 процентов учащихся путешествовали между домом и школой пешком или на безмоторном транспортном средстве. Водителей безмоторного транспорта среди юношей было в два раза больше, чем среди девушек: 11 и 5 процентов соответственно.
«Если расписания общественного транспорта, время начала и окончания школьных уроков и кружков совпадают, а общественное пространство спроектировано таким образом, чтобы стимулировать передвижение пешком и на велосипеде и делать пребывание на улице приятным, можно увеличить физическую активность многих учащихся, - пишет Рейтер. - Активное движение перед началом учебного дня делает детей более активными и дает им возможность принимать участие в учебном процессе с полной концентрацией, повышает успеваемость, укрепляет физическое и психическое здоровье, развивает самостоятельность. При перемещении между школой и домом на велосипеде, скейтборде или роликовых коньках дополнительным преимуществом является чувство равновесия, тела и пространства».
Рейтер пишет, что в будущем приобретенная рано привычка поможет выполнять множество ежедневных поручений без машины и регулярно заниматься спортом. Эта привычка может сохраниться на всю жизнь и увеличить продолжительность здоровых лет.