Из-за съемок голливудского фильма в Таллинне будет временно закрыта дежурная аптека

Перевод: Сергей Светлов

«Аптеки, особенно дежурные, играют важную роль в оказании первичной медицинской помощи, поэтому закрытие дежурной аптеки на 12 часов может значительно повлиять на людей, нуждающихся в помощи в этом районе», - заявила руководитель по продажам Südameapteek, провизор Мерилин Израэль.

По ее словам, дежурные аптеки чаще всего посещают с 21:00 до полуночи, и в основном клиенты ищут средства для облегчения боли, симптомов вирусных заболеваний и продукты для оказания первой помощи.

Проблемы со здоровьем, болезни и травмы всегда возникают неожиданно и часто требуют быстрого реагирования. Поэтому обращения в дежурные аптеки, как правило, связаны с внезапными заболеваниями, болями или травмами.

«Чаще всего люди приходят в дежурные аптеки для облегчения симптомов острых заболеваний и приобретения товаров для оказания первой помощи. Частыми посетителями также являются родители маленьких детей. Детские болезни часто начинаются внезапно, что пугает родителей: поднимается высокая температура, в зависимости от болезни могут начаться приступы кашля и другие симптомы, мешающие ребенку спать. В таких случаях родители спешат в аптеку, если домашние лекарства не помогают, закончились или истек их срок годности. Также случаются ситуации, когда человек падает поздно вечером или ночью и нуждается в средствах для очищения и перевязки ран», - привела пример провизор.

Помимо родителей, в дежурную аптеку часто обращаются и люди, которые уже побывали в отделении неотложной помощи и которым было назначено лечение рецептурными лекарствами, которые нужно начать принимать немедленно.

Дежурная аптека часто становится местом, где измученные бессонницей родители или больные, страдающие от боли, могут получить быстрый совет и помощь, что делает ее важной частью первичной медицинской помощи.

Из-за съемок на улице Викерлазе дежурная аптека будет закрыта с 19:00 18 сентября до 7:00 следующего дня. В это время приобрести лекарства и аптечные товары можно в дежурной аптеке на Тынисмяги, 5. Консультации по вопросам лекарств на эстонском, русском и английском языках до полуночи можно получить на горячей линии Südameapteek, а при необходимости срочные лекарства и средства можно заказать с доставкой на дом.