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Здоровье

Сезон гриппа уже на пороге: кому и почему следует обязательно вакцинироваться

Редактор: rus.postimees.ee
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Болеющая гриппом женщина. Фото иллюстративное.
Болеющая гриппом женщина. Фото иллюстративное. Фото: Subbotina Anna/Shutterstock

В этом сезоне в Эстонию будет поставлено в общей сложности около 230 000 доз вакцин против гриппа Influvac Tetra и Vaxigriptetra. Обе вакцины предназначены для взрослых и детей в возрасте от шести месяцев и содержат два штамма гриппа А и два штамма гриппа В, как рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения и Европейским союзом на сезон 2024/2025 года.

Грипп - это вирусное и зачастую тяжело переносимое заболевание, от которого лучше всего защищает вакцинация. Лучшее время для вакцинации - октябрь и ноябрь, но вы также можете сделать прививку в течение всего сезона гриппа. Иммунитет вырабатывается в течение двух-трех недель после вакцинации и сохраняется до конца сезона.

Прививку от гриппа можно сделать в кабинете семейного врача, в клиниках вакцинации при медицинских учреждениях и в нескольких аптеках по всей Эстонии. Жители домов престарелых могут получить вакцину у медсестры.

Люди из группы риска смогут получить вакцину от гриппа бесплатно с середины октября, когда начнут поступать вакцины, закупленные государством.

В группу риска входят:

Дети в возрасте от 6 месяцев до 7 лет (включительно);

дети старше 7 лет, имеющие медицинские показания, которые подвергают их риску заболевания гриппом (дети и подростки с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями, иммунодефицитом, диабетом или обструктивными заболеваниями легких);

беременные женщины;

люди в возрасте 60 лет и старше;

люди, находящиеся в общих и специальных службах ухода и службах проживания в общинах.

Люди, не входящие в группу риска, должны оплатить вакцинацию самостоятельно. Первая партия платной вакцины уже прибыла в Эстонию и в ближайшие дни поступит к поставщикам. Дальнейшие поставки будут осуществляться в течение сентября и октября, сообщает Med24.

Детям в возрасте до 9 лет, которые ранее не получали сезонную вакцину от гриппа, в первый раз потребуется две дозы (вторая доза будет сделана не менее чем через четыре недели). Дети и подростки, входящие в группу риска по заболеванию, должны предварительно проконсультироваться с врачом.

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