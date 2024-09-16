Сезон гриппа уже на пороге: кому и почему следует обязательно вакцинироваться

Грипп - это вирусное и зачастую тяжело переносимое заболевание, от которого лучше всего защищает вакцинация. Лучшее время для вакцинации - октябрь и ноябрь, но вы также можете сделать прививку в течение всего сезона гриппа. Иммунитет вырабатывается в течение двух-трех недель после вакцинации и сохраняется до конца сезона.

Прививку от гриппа можно сделать в кабинете семейного врача, в клиниках вакцинации при медицинских учреждениях и в нескольких аптеках по всей Эстонии. Жители домов престарелых могут получить вакцину у медсестры.

Люди из группы риска смогут получить вакцину от гриппа бесплатно с середины октября, когда начнут поступать вакцины, закупленные государством.

В группу риска входят:

Дети в возрасте от 6 месяцев до 7 лет (включительно);

дети старше 7 лет, имеющие медицинские показания, которые подвергают их риску заболевания гриппом (дети и подростки с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями, иммунодефицитом, диабетом или обструктивными заболеваниями легких);

беременные женщины;

люди в возрасте 60 лет и старше;

люди, находящиеся в общих и специальных службах ухода и службах проживания в общинах.