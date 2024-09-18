На минувшей неделе в Эстонии было зарегистрировано 1374 новых случая заражения Covid-19, что на 19,2% больше, чем неделей ранее, сообщает Rus.ERR.
В Эстонии резко выросла заболеваемость Covid-19: за неделю выявили свыше тысячи новых случаев заражения
Из всех выявленных с 9 по 15 сентября случаев заражения 139 были подтверждены лабораторно, остальные – клинически, следует из данных Департамента здоровья.
Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Харьюском, Тартуском и Ида-Вируском уездах.
Средний уровень заболеваемости в Эстонии за семь дней вырос до 196,3 случая на 100 000 человек.
Заболеваемость Covid-19 начала расти с начала июля.