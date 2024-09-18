В Эстонии резко выросла заболеваемость Covid-19: за неделю выявили свыше тысячи новых случаев заражения

Из всех выявленных с 9 по 15 сентября случаев заражения 139 были подтверждены лабораторно, остальные – клинически, следует из данных Департамента здоровья.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Харьюском, Тартуском и Ида-Вируском уездах.

Средний уровень заболеваемости в Эстонии за семь дней вырос до 196,3 случая на 100 000 человек.

Заболеваемость Covid-19 начала расти с начала июля.