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Здоровье

В Эстонии резко выросла заболеваемость Covid-19: за неделю выявили свыше тысячи новых случаев заражения

Редактор: rus.postimees.ee
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Десяткам людей с коронавирусом на прошлой неделе потребовалась в Эстонии госпитализация.
Десяткам людей с коронавирусом на прошлой неделе потребовалась в Эстонии госпитализация. Фото: Tairo Lutter

На минувшей неделе в Эстонии было зарегистрировано 1374 новых случая заражения Covid-19, что на 19,2% больше, чем неделей ранее, сообщает Rus.ERR.

Из всех выявленных с 9 по 15 сентября случаев заражения 139 были подтверждены лабораторно, остальные – клинически, следует из данных Департамента здоровья.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Харьюском, Тартуском и Ида-Вируском уездах.

Средний уровень заболеваемости в Эстонии за семь дней вырос до 196,3 случая на 100 000 человек.

Заболеваемость Covid-19 начала расти с начала июля.

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