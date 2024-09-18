Евросоюз хочет сделать жизнь курильщиков невыносимой

Новая инициатива рекомендует государствам-членам распространить требование о свободной от курения зоне на все основные открытые территории, такие как общественные игровые площадки, парки развлечений и бассейны, открытые территории медицинских и образовательных учреждений, общественные здания, предприятия сферы услуг, а также транспортные остановки и станции.

Комиссар по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес отметила, что ежегодно в ЕС из-за табака умирают 700 000 человек, а десятки тысяч смертей происходят из-за пассивного курения.

«В Европейском союзе здравоохранения мы обязаны защищать наших граждан, особенно детей и молодых людей, от воздействия вредного для здоровья табачного дыма. Данная рекомендация является одной из основных мер Европейского плана по борьбе с раком и важным шагом. обеспечить, чтобы к 2040 году в ЕС жило первое поколение, свободное от табака», - указала Кириакидес.

Государствам-членам рекомендуется распространить политику бездымной среды на новые продукты, такие как нагретые табачные изделия и электронные сигареты, которые все чаще используют очень молодые потребители. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подчеркнула негативное влияние вторичных выбросов этих продуктов и сопутствующие респираторные и сердечно-сосудистые проблемы.