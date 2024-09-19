Удивительное средство помогает предотвратить опухоли кишечника

Антигены – вещества, индуцирующие образование антител. Исследование показало, как эти белки активируют иммунную систему кишечника, что, в свою очередь, предотвращает образование опухолей. Исследование было опубликовано в научном журнале Frontiers in Immunology.

Пищевые антигены часто связаны с аллергическими реакциями, такими как непереносимость арахиса, морепродуктов, хлеба, яиц и молока. Хотя эти антигены не всегда могут вызывать аллергию, иммунная система все равно воспринимает их как инородные тела.

Хироси Оно, возглавлявший исследование, и его команда ранее показали, что пищевые антигены активируют иммунные клетки в тонком кишечнике, но не в толстом. Также известно, что бактерии, живущие в кишечнике, активируют определенные иммунные клетки, способные подавлять образование опухолей.

В рамках этого исследования ученые изучали, могут ли пищевые антигены ингибировать развитие опухолей в тонком кишечнике. Они использовали специальных мышей с мутацией гена-супрессора опухоли, сходной с заболеванием человека, называемым семейным аденоматозным полипозом. У этих мышей развиваются опухоли как в тонком, так и в толстом кишечнике.

В первом эксперименте мышей кормили обычной пищей или пищей, не содержащей антигенов. У мышей, получавших обычную диету, было меньше опухолей в тонкой кишке, но такое же количество опухолей в толстой кишке, как и у мышей, получавших безантигенную диету.

Затем исследователи добавили альбумин (антиген, содержащийся в мясе) к безантигенной диете, и результаты показали, что на самом деле именно антиген ингибирует опухоли, а не пищевую ценность пищи.

Кроме того, исследователи обнаружили, что у мышей на безантигенной диете в тонком кишечнике было гораздо меньше Т-клеток, которые являются важными иммунными клетками. Это открытие может иметь значение для клинических диет, используемых для лечения тяжелых желудочно-кишечных заболеваний.

По мнению Оно, следует быть очень осторожными при использовании диет, не содержащих белков, но содержащих аминокислоты, особенно у пациентов, которые подвержены повышенному риску развития опухолей тонкой кишки.