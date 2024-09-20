За неделю заболеваемость ОРВИ в Эстонии резко увеличилась

По сравнению с предшествовавшей неделей количество выявленных случаев заболевания гриппом снизилось на 33%, выясняется из данных Департамента здоровья.

Также на прошлой неделе было зарегистрировано 2923 случая заболевания острыми респираторными инфекциями, 36,9% из которых (1078 случаев) пришлись на детей до 14 лет.