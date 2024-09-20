В течение минувшей недели - с 9 по 15 сентября - в Эстонии зарегистрировали шесть случаев заболевания гриппом и почти 3000 случаев заболевания ОРВИ, сообщает Rus.ERR.
За неделю заболеваемость ОРВИ в Эстонии резко увеличилась
По сравнению с предшествовавшей неделей количество выявленных случаев заболевания гриппом снизилось на 33%, выясняется из данных Департамента здоровья.
Также на прошлой неделе было зарегистрировано 2923 случая заболевания острыми респираторными инфекциями, 36,9% из которых (1078 случаев) пришлись на детей до 14 лет.
За неделю количество случаев заболевания острыми респираторными инфекциями увеличилось на 40%.