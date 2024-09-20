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Здоровье

За неделю заболеваемость ОРВИ в Эстонии резко увеличилась

Редактор: rus.postimees.ee
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Грипп.
Грипп. Фото: Sander Ilvest

В течение минувшей недели - с 9 по 15 сентября - в Эстонии зарегистрировали шесть случаев заболевания гриппом и почти 3000 случаев заболевания ОРВИ, сообщает Rus.ERR.

По сравнению с предшествовавшей неделей количество выявленных случаев заболевания гриппом снизилось на 33%, выясняется из данных Департамента здоровья.

Также на прошлой неделе было зарегистрировано 2923 случая заболевания острыми респираторными инфекциями, 36,9% из которых (1078 случаев) пришлись на детей до 14 лет.

За неделю количество случаев заболевания острыми респираторными инфекциями увеличилось на 40%.

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