Еще успеете принять участие: в этом году исключительно высокий интерес к скрининговым обследованиям на рак кишечника

Рак кишечника становится все более распространенным заболеванием, которое ежегодно диагностируется у почти тысячи человек в Эстонии. Данные регистра онкологических скрининговых обследований Института развития здоровья показывают, что в ходе скрининга чаще обнаруживаются предраковые изменения.

При этом сам рак выявляют лишь примерно у каждого 540-го участника. Однако случаи рака, обнаруженные вне скринингов, к сожалению, часто находятся уже на поздних стадиях, поэтому Касса здоровья подчеркивает важность именно регулярного участия в скрининговых обследованиях.

«В прошлом году в скрининговых обследованиях на рак кишечника приняло участие рекордное количество людей: на обследования пришло 60,4 процента приглашенных. Положительной тенденцией является то, что и в этом году скрининговые обследования на рак кишечника посещали так же хорошо - на данный момент интерес к скринингу даже выше, чем в то же время в прошлом году», - сказала руководитель службы скрининговых обследований Кассы здоровья Мария Суурна, добавив, что в этом году в скрининге рака кишечника приняли участие уже 45 процентов приглашенных.

В скрининговом обследовании стоит участвовать и в случае, если на данный момент вас не беспокоят жалобы, поскольку предраковые изменения или рак на ранних стадиях никак себя не проявляют.