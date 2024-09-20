В Эстонии уже много лет проводятся скрининговые обследования для профилактики и раннего выявления рака кишечника. В этом году наблюдается исключительно высокий интерес к скринингу и для всех членов целевой группы этого года есть время для прохождения обследования до конца текущего года.
Еще успеете принять участие: в этом году исключительно высокий интерес к скрининговым обследованиям на рак кишечника
Рак кишечника становится все более распространенным заболеванием, которое ежегодно диагностируется у почти тысячи человек в Эстонии. Данные регистра онкологических скрининговых обследований Института развития здоровья показывают, что в ходе скрининга чаще обнаруживаются предраковые изменения.
При этом сам рак выявляют лишь примерно у каждого 540-го участника. Однако случаи рака, обнаруженные вне скринингов, к сожалению, часто находятся уже на поздних стадиях, поэтому Касса здоровья подчеркивает важность именно регулярного участия в скрининговых обследованиях.
«В прошлом году в скрининговых обследованиях на рак кишечника приняло участие рекордное количество людей: на обследования пришло 60,4 процента приглашенных. Положительной тенденцией является то, что и в этом году скрининговые обследования на рак кишечника посещали так же хорошо - на данный момент интерес к скринингу даже выше, чем в то же время в прошлом году», - сказала руководитель службы скрининговых обследований Кассы здоровья Мария Суурна, добавив, что в этом году в скрининге рака кишечника приняли участие уже 45 процентов приглашенных.
В скрининговом обследовании стоит участвовать и в случае, если на данный момент вас не беспокоят жалобы, поскольку предраковые изменения или рак на ранних стадиях никак себя не проявляют.
«Скрининговые обследования предназначены в первую очередь для здоровых людей без жалоб, поскольку благодаря обследованиям можно обнаружить предраковые изменения еще до появления заболевания и первых симптомов. Большинству участников прохождение контрольных обследований дает уверенность и знание того, что со здоровьем все в порядке – на дальнейшее дополнительное обследование отправляют только шесть процентов из них. Чем раньше будет выявлен рак, тем легче будет его лечить», - пояснил общий хирург и старший врач Северо-Эстонской региональной больницы Индрек Сейре и уточнил, что в случае людей, нуждающихся в дополнительных обследованиях после скрининга, рак выявляют примерно у десяти процентов.
В этом году на бесплатное обследование приглашаются застрахованные и незастрахованные женщины и мужчины 1956, 1958, 1960, 1962 и 1964 годов рождения. Чтобы принять участие в скрининговом обследовании, необходимо обратиться в центр семейного врача и записаться на прием к семейной медсестре. На приеме участнику выдается комплект теста на скрытую кровь, с помощью которого можно взять пробу кала. Пробу можно собрать в удобных условиях дома, а затем отправить в лабораторию по почте. Пересылка конверта уже заранее оплачена. Касса здоровья подтверждает, что если возникнет необходимость в дополнительных обследованиях или лечении, эти расходы также будут оплачены Кассой здоровья всем, в том числе людям, не имеющим медицинской страховки.
Дополнительную информацию о скрининговых обследованиях можно получить у своего семейного врача или в службе поддержки клиентов Кассы здоровья, написав на адрес info@tervisekassa.ee или позвонив по телефону 669 6630. Подробная информация на сайте: https://soeluuring.ee/soolevahk.