Найден новый способ победить рак

В ходе лабораторных испытаний было установлено, что биоактивный материал, обогащенный галлием, обладает высокой эффективностью в уничтожении раковых клеток и даже способен восстанавливать поврежденные кости. Исследование проводилось группой ученых из Астонского университета под руководством профессора Ричарда Мартина. В ходе экспериментов 99 процентов клеток остеосаркомы (рака костей) были убиты без ущерба для здоровых клеток костей.

Галлий очень токсичен, но ученые обнаружили, что «жадные» раковые клетки поглощают его и погибают. Здоровые клетки не поглощают его и остаются невредимыми.

Исследование, опубликованное в журнале Biomedical Materials, также показало, что наполнитель способствует формированию новой кости уже через семь дней.

Остеосаркома - наиболее распространенный тип первичного рака костей, и, несмотря на применение химиотерапии и хирургического вмешательства, показатели выживаемости не сильно улучшились с 1970-х. Особенно тяжело приходится пациентам с рецидивирующим заболеванием. Пациенты с первичным раком костей также более подвержены переломам.

В ходе будущих испытаний предполагается продолжить тестирование галлия и разработать малоинвазивную инъекционную пасту для лечения рака костей.